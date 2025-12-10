Asencio habla de la crisis del Madrid y asegura que el vestuario está al cien con Xabi Alonso



Raúl Asencio aseguró este miércoles, tras la segunda derrota consecutiva del Real Madrid, ante el Manchester City en el estadio Santiago Bernabéu en la Liga de Campeones, que "el vestuario está al cien por cien con Xabi Alonso".

"Cada partido estamos siendo examinados, como toda la vida en el Real Madrid. Sabemos la presión que tenemos. El vestuario sabe el mensaje que transmite Xabi Alonso y está con él al cien por cien", indicó el defensor.

"El día a día en Valdebebas es muy bueno. Es verdad que estamos viviendo una situación atípica pero lo único que podemos hacer es cambiar la actitud. Es lo principal y hoy se ha visto un cambio", valoró.

En su lectura de partido, Asencio resaltó una mejoría del Real Madrid y afirmó que el Manchester City se llevó un premio excesivo con el triunfo.

"Al final nos vamos con sabor agridulce, hemos hecho muchísimas cosas bien, el equipo ha dado otra versión a la del último partido que era muy importante en casa ante nuestra afición. El City es un gran rival pero hoy no ha hecho todo para llevarse el partido. Nosotros merecíamos más pero esto es el fútbol, gana el que hace más goles. Toca mejorar", manifestó en Movistar+.

Protagonista de una acción polémica, cuando fue agarrado en área rival tras sufrir el Real Madrid un penalti por agarrón de Antonio Rüdiger a Erling Haaland, Asencio afirmó que en las acciones polémicas no salieron bien parados.

"No he visto la jugada repetida pero siento un agarrón dentro del área y por la inercia me caigo. Veníamos de otra acción en un tiro de esquina que Antonio no puede saltar por el empujón que sufre y luego el penalti es la misma situación y sí que se pita. Son decisiones arbitrales que dependen del árbitro y no podemos centrarnos en eso, solo en el fútbol", sentenció.