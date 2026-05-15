Así comenzó la leyenda de Edson Arantes do Nascimento “Pelé” en el Mundial de Suecia 1958

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Así comenzó la leyenda de Edson Arantes do Nascimento “Pelé” en el Mundial de Suecia 1958

Un adolescente brasileño de 17 años cambió la historia del fútbol en 1958: Pelé, no solo marcó su primer gol mundialista, sino que inició la leyenda del único tricampeón del mundo.

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Zurich (Switzerland), 30/12/2022.- (FILE) - Brazilian soccer legend Pele, whos birth name is Edson Arantes do Nascimento, presents his trophy for the Presidential Award, during the 17th Fifa World Player Gala in Zurich, Switzerland, 17 December 2007 (issued 30 December 2022). According to his agent, Pele, whose proper name is Edson Arantes do Nascimento, died on 28 December 2022 at age 82. (Brasil, Suiza) EFE/EPA/WALTER BIERI

Edson Arantes do Nascimento, de apenas 17 años, sorprendió al mundo en 1958 al convertirse en el jugador más joven en marcar un gol en un Mundial.(Foto Prensa Libre: EFE).

Un joven brasileño llamado Edson Arantes do Nascimento, de apenas 17 años, sorprendió al mundo en 1958 al convertirse en el jugador más joven en marcar un gol en un Mundial. Diez días después de aquel primer tanto, el 29 de junio, Brasil conquistó el título y comenzó a forjarse la leyenda de Pelé, el único futbolista que ha ganado tres Copas del Mundo.

Aunque el adolescente brasileño terminó como segundo goleador del torneo, solo por detrás del histórico Just Fontaine, que marcó 13 tantos con Francia, Pelé fue decisivo en la final. Ante Suecia, anotó dos goles clave para sellar el 5-2 definitivo. Se consagró al levantar su primer trofeo Jules Rimet en el estadio Råsunda, en Solna.

Para alcanzar esa hazaña, Pelé disputó cuatro partidos, incluida la final, acumulando 360 minutos en los que marcó seis goles fundamentales. Formó parte de una selección llena de talento, junto a figuras como Mario Zagallo, Mané Garrincha y Vavá, y dejó en el camino a la Unión Soviética, Gales y Francia.

Su primer gol en un Mundial llegó precisamente ante Gales. En el estadio Gamla Ullevi, ante casi 26 mil espectadores y tras una asistencia de Didí, Pelé definió con la pierna derecha al minuto 66.

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Ese tanto lo convirtió en el goleador más joven en la historia de los Mundiales, con 17 años y 239 días, un récord que se mantiene vigente más de seis décadas después.

Pelé y un palmarés único

Sus tres Copas del Mundo lo convierten en un futbolista irrepetible. Solo otros 20 jugadores han logrado ganar más de una: quince brasileños, cuatro italianos y un argentino, todos con dos títulos.

Tras su consagración en Suecia 1958, Pelé volvió a coronarse en Chile 1962 y México 1970. En el torneo chileno, pese a sufrir una lesión muscular que lo limitó a solo dos partidos, aportó un gol y una asistencia en el camino al título.

En Inglaterra 1966 vivió el lado más amargo del fútbol. Luego de marcar en el debut ante Bulgaria, fue víctima de constantes faltas y una pobre protección arbitral, lo que terminó con la eliminación de Brasil en la fase de grupos. Aquella experiencia lo llevó incluso a pensar en no volver a jugar un Mundial.

Sin embargo, el destino le tenía reservada una última exhibición en México 1970. En ese torneo lideró a una selección que muchos consideran la mejor de todos los tiempos. No solo anotó cuatro goles, incluido el que abrió la final ante Italia, sino que dejó jugadas memorables que reflejaron toda su genialidad.

El 21 de junio de 1970, en el Estadio Azteca, Pelé se despidió de los Mundiales levantando su tercera Copa del Mundo. Una historia que comenzó el 29 de junio de 1958 en Solna, el día en que el mundo descubrió que una leyenda podía calzar botas de fútbol.

ESCRITO POR:

Redacción EFE

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