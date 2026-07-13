Así es el Trionda Final, el nuevo balón que se usará en las semifinales y la final del Mundial 2026

Francia, España, Inglaterra y Argentina disputarán la recta final del Mundial 2026 con un nuevo balón: el Trionda Final, una versión especial presentada por la FIFA para los últimos cuatro partidos del torneo.

La pelota debutará este martes en el duelo entre Francia y España en Dallas, correspondiente a la primera semifinal, y también se utilizará en la segunda semifinal, el partido por el tercer lugar y la gran final en el estadio MetLife.

A diferencia del Trionda utilizado durante los primeros 100 partidos del campeonato, este nuevo balón presenta una base negra con detalles en dorado, rojo y rosa.

Según Adidas, el acabado dorado “evoca el trofeo de la Copa del Mundo”, mientras que el fondo negro resalta su estética. Además, el diseño rinde homenaje a las sedes de la fase final, ya que incluye los nombres de Dallas, Atlanta, Miami y Nueva York/Nueva Jersey. El resto de las 16 ciudades anfitrionas también están representadas mediante gráficos triangulares distribuidos en la superficie del balón.

“Con cada toque, pase o gol, las ciudades que han formado parte del torneo quedarán en la memoria colectiva”, explicó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Tecnología que sigue generando debate

El Trionda Final mantiene el sistema “Connected Ball”, un sensor interno que registra cada contacto con la pelota y envía datos en tiempo real al VAR.

Este dispositivo, que opera a 500 Hz, ha sido clave en varias decisiones arbitrales durante el torneo y también ha generado polémica.

Uno de los casos más comentados ocurrió en el partido entre Croacia y Portugal, cuando permitió detectar un leve contacto previo que derivó en la anulación de un gol. También fue tema de debate en el duelo entre Noruega e Inglaterra, en el que la Fifa explicó que el sistema no registró un contacto con el cable de la ‘Spider Cam’.

Sin cambios para los jugadores

Más allá de su nuevo diseño, la FIFA aseguró que el balón no presenta diferencias en su comportamiento respecto al utilizado en el resto del torneo. Mantiene la misma estructura de cuatro paneles termosellados, así como su textura, velocidad y bote, lo que garantiza que los futbolistas no deban adaptarse a nuevas condiciones en la fase decisiva.

Un balón para hacerlo brillar.



Ya hemos estrenado el Trionda Final, el balón @adidas_ES con el que España y Francia jugarán el próximo martes. ¿Qué te parece?



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Una tradición reciente

El uso de un balón especial para los partidos finales no es nuevo, aunque ha evolucionado con el tiempo. Entre Alemania 2006 y Rusia 2018, este tipo de balón se reservaba únicamente para la final. Sin embargo, desde Catar 2022 la FIFA decidió adelantar su introducción a las semifinales, una práctica que se mantiene en esta edición.

El Trionda Final hará su estreno oficial en Dallas y acompañará los momentos decisivos de un Mundial que entra en su tramo definitivo.