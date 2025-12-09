Así está la tabla de posiciones de la Champions League antes de disputarse la sexta jornada

Así está la tabla de posiciones de la Champions League antes de disputarse la sexta jornada

La jornada 6 de la Champions League definirá el futuro de varios clubes en una fase crucial, con duelos de alto voltaje que pueden asegurar clasificaciones o sentenciar eliminaciones.

Herberth Marroquín

Real Madrid's French forward #10 Kylian Mbappe (R) shoots to score his team's third goal during the UEFA Champions League, league phase - matchday 5, football match between Olympiakos (GRE) and Real Madrid (ESP) at the Georgios Karaiskakis Stadium in Piraeus on November 26, 2025. (Photo by Angelos Tzortzinis / AFP)

Mbappé, jugador del Real Madrid, es el máximo goleador de la presente edición de la Champions League. (Foto Prensa Libre: AFP).

La jornada 6 de la UEFA Champions League se disputará este martes 9 y miércoles 10 de diciembre, en una fecha que promete emociones intensas y encuentros de alto nivel que mantendrán a los aficionados al filo de sus asientos en los diferentes estadios del Viejo Continente.

Esta fase de liga, compuesta por 36 equipos, entra en su tramo decisivo, ya que, tras esta jornada, solo quedarán dos más por jugarse en el próximo año, correspondientes a la séptima y octava fecha. Al finalizar esta etapa se conocerán los ocho equipos que avanzarán directamente a los octavos de final, mientras que otros 16 disputarán una ronda de playoff.

La jornada será clave para varios clubes, pues algunos buscarán asegurar su clasificación a la siguiente fase, mientras que otros intentarán consolidarse en la zona media de la tabla. Para varios equipos, esta será su sus últimas oportunidades de mantenerse con vida en la competencia.

De momento, el Arsenal lidera la clasificación con 15 puntos, tras cinco victorias consecutivas, seguido por el PSG, Inter, Bayern Múnich y Real Madrid, con 12 unidades cada uno. Dortmund, Chelsea y Sporting completan los primeros ocho puestos. Por su parte, el Barcelona se encuentra en la posición 18, con 7 puntos, por lo que esta jornada será fundamental para sus aspiraciones de meterse entre los mejores del torneo.

Fuera de la zona de clasificación directa están clubes como Brujas, Athletic, Villarreal y Benfica, que jugarán sus últimas cartas para seguir en la pelea, ya que una derrota complicaría seriamente sus opciones de avanzar en la Champions League.

La fecha promete duelos electrizantes, como el enfrentamiento entre Inter y Liverpool, así como el Real Madrid recibiendo al Manchester City, en una jornada que marcará el rumbo definitivo para varios equipos en la competencia más importante del fútbol europeo a nivel de clubes.

Herberth Marroquín

