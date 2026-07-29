Así fue el regreso de Lionel Messi a los entrenamientos del Inter Miami tras la final del Mundial 2026

Lionel Messi regresó este miércoles a los entrenamientos del Inter Miami, tras casi diez días de vacaciones en Argentina luego de la conclusión del Mundial, periodo en el que se perdió los dos últimos partidos de su equipo.

El Inter Miami publicó una fotografía de Messi, con un mate en la mano, a su llegada al entrenamiento en las instalaciones del club en Fort Lauderdale, ciudad ubicada al norte de Miami.

El delantero no se entrenaba con el Inter Miami desde mayo, cuando comenzó la pausa de la Major League Soccer (MLS) por el Mundial y se incorporó a la concentración de la selección argentina.

Tras perder la final ante España (1-0), el 19 de julio, Messi y su compañero en el Inter Miami, Rodrigo De Paul, viajaron a Argentina por separado del resto del plantel para disfrutar de unos días de descanso.

Aunque el club publicó una imagen de Messi, no confirmó si De Paul también se reincorporó al equipo. Ambos se perdieron los dos últimos partidos del Inter Miami, que terminaron con victorias sobre el Chicago Fire (3-2) y el CF Montréal (0-1). Podrían reaparecer este sábado frente al Columbus Crew o el próximo 5 de agosto, en el debut del equipo en la Leagues Cup, contra el Atlético de San Luis.

Además, Messi y De Paul habían sido convocados para participar en el All-Star Game 2026, que enfrenta a figuras de la MLS y la Liga MX y se disputa este miércoles en Charlotte, Carolina del Norte. Sin embargo, ambos fueron eximidos para que pudieran descansar tras el Mundial.

POV: Morning greetings with the squad 😁☀️ pic.twitter.com/1ZAodv1BW4 — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 29, 2026

La FIFPRO, el sindicato internacional de futbolistas profesionales, recomienda que los jugadores dispongan de 21 días de descanso después de cada temporada, aunque no está claro si esa recomendación se aplica a la MLS, cuyo calendario ya estaba en marcha antes del Mundial.

Un día después de la derrota ante España, Messi, de 39 años, escribió en Instagram que el dolor por la derrota fue "muy grande" y que "va a costar que cierre esta herida".