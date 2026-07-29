Por qué la Fifa abrió un procedimiento disciplinario contra la AFA, Gavi y futbolistas argentinos

La Comisión Disciplinaria de la Fifa abrió un procedimiento contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), varios jugadores de la selección argentina y el español Gavi, por los incidentes ocurridos al finalizar la final del Mundial 2026 en el estadio MetLife, en Nueva Jersey, Estados Unidos.

Según informó el organismo, con base en el informe del instructor de ética designado, el proceso alcanza a los futbolistas argentinos Nahuel Molina, Leandro Paredes y Thiago Almada, así como al integrante del cuerpo técnico Roberto Fabián Ayala.

Asimismo, también se abrió un procedimiento contra el futbolista español Pablo Martín Páez Gavira, Gavi. En el caso de la AFA, la Comisión Disciplinaria investiga posibles incumplimientos del artículo 13 del Código Disciplinario de la Fifa, por "servirse de un evento deportivo para realizar manifestaciones de índole distinta a la deportiva"; del artículo 14, por "conducta inadecuada"; del artículo 15, por "discriminación y agresiones racistas", y del artículo 17, relacionado con el orden y la seguridad en los partidos.

Respecto al artículo 17, la investigación incluye presuntos "cánticos y gestos discriminatorios, retrasos en el inicio de los partidos, incumplimiento de los protocolos de partido y de seguridad, exhibición de mensajes inapropiados por parte del equipo y los espectadores, y lanzamiento de objetos por parte de los espectadores en varios partidos de la selección argentina".

En cuanto a los jugadores y miembros del cuerpo técnico, Nahuel Molina es investigado por dos cargos de agresión —uno consumado y otro en grado de tentativa—, además de uno por conducta antideportiva. Leandro Paredes enfrenta tres cargos de agresión, mientras que Thiago Almada es investigado por conducta antideportiva.

El asistente técnico Roberto Fabián Ayala también es investigado por un cargo de agresión. Por parte de España, Gavi es investigado por presunta conducta antideportiva. Los implicados tendrán la oportunidad de presentar sus descargos antes de que la Comisión Disciplinaria de la Fifa emita una resolución.

EFE adelantó el pasado 20 de julio que la Fifa abriría una investigación disciplinaria sobre los incidentes ocurridos después de la final del Mundial, tras designar a un instructor de ética para esclarecer los hechos.