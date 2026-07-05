Así fue la serenata que aficionados mexicanos llevaron al hotel de Inglaterra antes de los octavos del Mundial 2026

Cerca de la 1.00 de la madrugada, unos 45 aficionados mexicanos se acercaron al hotel donde se hospeda la selección de Inglaterra y llevaron a cabo una serenata con tambores y fuegos pirotécnicos, según informó la prensa de México.

Con el objetivo de que los ingleses tuvieran un buen descanso horas antes de enfrentarse a México en los octavos de final del Mundial 2026, un operativo de seguridad custodió las inmediaciones del hotel donde se concentraban los futbolistas, para evitar que ocurriera lo mismo que con Ecuador.

Aficionados del Tri llegaron durante la madrugada del domingo 5 de julio a las inmediaciones del JW Marriott Mexico City Santa Fe con música a todo volumen. Además, interpretaron canciones y hasta usaron trompetas de plástico para causar ruido.

El diario Excélsior destacó que la “serenata” fue mucho más pequeña, breve y lejana que la que días antes recibió Ecuador, rival de México en los dieciseisavos de final.

Un periodista de la cadena británica GB News se acercó a conversar con los aficionados mientras ocurría la “serenata”.

“Esto es una locura. Claramente son aficionados mexicanos”, dijo el periodista inglés Ben Leo, citado por el diario La Nación.

🎤🇬🇧 Adriano Zendejas organizó la serenata en las inmediaciones del hotel donde se hospeda la selección de Inglaterra.



El streamer mexicano, mejor conocido como Maestro Shifu, se hizo pasar por reportero para entrevistar a los aficionados que llegaron a “molestar” a los… pic.twitter.com/VVeVedsMRS — Becky Reynoso (@BeckyReynoso) July 5, 2026

Después, Ben Leo conversó con los oficiales que impedían el acceso a los edificios, pero estos explicaron que no podían arrestar a los aficionados.

De acuerdo con Infobae, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana intervinieron para retirar a los aficionados, incluso con empujones.

El diario británico The Sun afirmó que las familias y parejas de los futbolistas ingleses implementaron un amplio dispositivo de seguridad durante su estancia en la Ciudad de México.

El periodista José Ramón Fernández, de ESPN, aseguró en redes sociales que la serenata no tuvo efectos, ya que, según testigos, “el ruido apenas se percibía”.

SERENATA… SIN EFECTO.



Hinchas mexicanos fueron a cantar y lanzar fuegos artificiales cerca del hotel de concentración de Inglaterra.



Sin embargo, testigos del hotel aseguran que el ruido apenas se percibía. pic.twitter.com/6agGu8J1RS — José Ramón Fernández (@joserra_espn) July 5, 2026

También explicó que las “serenatas” no son nuevas ni exclusivas de México, ya que Ecuador le hizo una a México en 1993, así como Inglaterra la realizó antes de la final de la Eurocopa del 2020.

“Que sea una práctica común no significa que sea correcta”, sentenció el periodista.

La prensa internacional atribuye la “serenata” al streamer mexicano Adriano Zendejas, conocido como Maestro Shifu, en las inmediaciones del hotel JW Marriott.

Infobae señaló que el influencer fingió ser reportero para ingresar al área restringida. Minutos después llegaron sus seguidores, y la pirotecnia generó ruido.

'They can't arrest them'



Ben Leo confronts Mexico fans causing disturbances with fireworks and band music outside the England team's hotel. pic.twitter.com/mA536SbAi6 — GB News (@GBNEWS) July 5, 2026

Ni Adriano Zendejas ni ningún integrante de su equipo fueron arrestados, pese a los rumores sobre una posible detención.

Poco después, la afición se retiró sin enfrentamientos ni detenidos, mientras las fuerzas de seguridad reforzaron el perímetro para mantener aislada y protegida a la delegación inglesa.