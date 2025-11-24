Así marcha la tabla de posiciones de la Champinos League antes del inicio de la quinta fecha

La Champions League regresa esta semana con la disputa de la quinta jornada del torneo más importante del Viejo Continente, una fecha que se perfila como decisiva en las aspiraciones de los clubes que buscan asegurar su clasificación directa a los octavos de final.

Con el nuevo formato de fase de liga, los primeros ocho equipos avanzan de manera directa, mientras que los ubicados entre las posiciones nueve y veinticuatro deberán disputar una eliminatoria de playoffs a doble partido para definir a los ocho clasificados restantes.

Esta jornada será crucial para los equipos que se encuentran en la parte baja de la tabla, pues representa una de sus últimas oportunidades para revertir la situación y meterse en la pelea por los puestos de playoffs.

Los encuentros prometen emociones fuertes y duelos de alto voltaje. Uno de los choques más atractivos será el que se dispute en Stamford Bridge, donde Chelsea recibirá al Barcelona en un enfrentamiento directo por mantenerse en la lucha por los primeros ocho lugares. Ambos equipos llegan igualados con siete puntos, ocupando las posiciones once y doce, respectivamente, por lo que la victoria se vuelve indispensable para sus aspiraciones.

Por otro lado, el Real Madrid, que viene de caer en Anfield frente al Liverpool, viajará a Grecia para medirse al Olympiacos con el objetivo de mantenerse en la zona alta; los blancos suman nueve unidades y se ubican en la séptima casilla.

El actual campeón, el PSG, quinto en la tabla con nueve puntos, recibirá en el Parque de los Príncipes al Tottenham, décimo clasificado, en un duelo en el que los ingleses buscarán dar la sorpresa y complicar a los parisinos.

El partido estelar de la jornada se vivirá el miércoles en el Emirates Stadium, donde el líder, Arsenal, y el sublíder, Bayern Múnich, ambos con doce puntos, se enfrentarán en un choque que promete intensidad y calidad, determinante para definir quién seguirá en lo más alto de la tabla de posiciones.

Otro equipo que llega con paso perfecto es el Inter de Milán, que visitará al Atlético de Madrid con la intención de prolongar su racha victoriosa y consolidarse como uno de los favoritos a quedarse con la primera casilla en está fase de La Liga.

La fecha cinco se presenta apasionante, con encuentros de pronóstico reservado y emociones garantizadas en cada estadio europeo. Goles, espectáculo y drama serán protagonistas en esta penúltima jornada del año, que marcará el rumbo de los equipos en la Liga de Campeones.