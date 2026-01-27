Así marcha la tabla de posiciones de la Champions League antes de la última jornada

Fútbol Internacional

Así marcha la tabla de posiciones de la Champions League antes de la última jornada

 
La Champions League se alista para una jornada final de alto voltaje, con los 18 encuentros disputándose de manera simultánea. Así marcha la tabla de posiciones al momento.

Herberth Marroquín

El trofeo de la Champions League que se entregará al próximo campeón. (Foto Prensa Libre: AFP).

Este miércoles 28 de enero se disputará la última jornada de la fase de liga de la Champions League. (Foto Prensa Libre: AFP).

La Uefa Champions League, el torneo de clubes más prestigioso de Europa, vivirá este miércoles una jornada decisiva, con la disputa de la octava y última fecha de la fase de liga. Se espera un cierre de infarto, con millones de aficionados alrededor del mundo atentos al desenlace de los 18 encuentros que se disputarán de forma simultánea.

La tensión será máxima en los diferentes estadios europeos, donde los equipos se jugarán su permanencia en la competición más exigente del planeta. Cabe mencionar que con el nuevo formato, los primeros ocho clasificados avanzarán directamente a los octavos de final, mientras que del noveno al vigésimo cuarto lugar deberán disputar un playoff de ida y vuelta para acceder a dicha instancia.

Hasta el momento, solo dos equipos tienen asegurado su boleto directo: el Arsenal, que cuenta con puntuación perfecta, y el Bayern Múnich. Por su parte, clubes como Real Madrid, PSG, Manchester City, Barcelona y Chelsea entre otros intentarán confirmar su clasificación sin necesidad de jugar una ronda adicional.

De los 36 equipos que iniciaron el torneo, solo cuatro ya están eliminados de forma matemática: Eintracht Frankfurt, Slavia Praga, Villarreal y Kairat. El resto aún mantiene opciones de escalar posiciones, ya sea para avanzar a octavos de forma directa o al menos asegurar un cupo en los playoffs.

Todos los encuentros están programados para las 14:00 horas de Guatemala, y en solo 90 minutos se definirá el destino de buena parte de los clubes más importantes de Europa.

La jornada promete emoción, intensidad y fútbol de alto nivel, con enfrentamientos que podrían alterar la clasificación general y modificar el rumbo de varios candidatos al título.

ESCRITO POR:

Herberth Marroquín

Herberth Marroquín

Lee más artículos de Herberth Marroquín

