“Queremos ganar para estar en octavos”, afirmó Flick previo al choque frente al Copenhague por la Champions League

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, instó a sus jugadores a centrarse en “lo importante”: **mostrar su mejor nivel para ganar al FC Copenhague”, sin obsesionarse con la diferencia de goles, un factor clave para asegurar la clasificación directa a los octavos de final de la Liga de Campeones.

En la rueda de prensa previa a la última jornada de la fase de grupos, el técnico alemán resaltó que su equipo debe respetar al Copenhague, que también aún mantiene opciones de avanzar —aunque para la eliminatoria de repesca— y que no debe subestimarse.

“El Barça tiene que jugar un gran partido, respetamos al Copenhague porque es un gran equipo. Primero tenemos que jugar este partido. Lo más importante es dejar la portería a cero y después marcar para sumar los tres puntos”, afirmó Flick, quien evitó centrarse en la necesidad de una amplia diferencia de goles.

Actualmente, el Barcelona ocupa la novena posición del grupo, y para clasificarse directamente entre los ocho mejores debe ganar y además superar en diferencia de goles a los rivales que terminen con igual puntaje.

Ferran Torres, listo para volver

Flick confirmó que el delantero Ferran Torres volverá a estar disponible para el partido. El atacante había estado fuera en los dos últimos encuentros —frente al Slavia de Praga y el Real Oviedo— por una lesión muscular en el semimembranoso de la pierna derecha. “Ferran está bien y está para jugar mañana. Estoy muy contento de que se haya recuperado tan rápido”, celebró el técnico.

En cambio, Pedri no estará disponible por lesión y Frenkie de Jong será baja por sanción. Interrogado sobre cómo afectarán estas ausencias al juego, Flick subrayó que cuenta con una plantilla amplia y sólida.

“Tenemos cinco opciones en el banquillo. Lo importante es que todos los jugadores que entren demuestren que pueden jugar a este nivel. Siempre actuamos como equipo. Estamos en un buen momento”, declaró.

Renovación y valoración de jugadores

Flick celebró la cercana renovación del mediapunta Fermín López hasta 2031 y elogió su “mentalidad y actitud”, así como su capacidad tanto para presionar como para manejar el balón.

También fue cuestionado sobre su relación con el extreme Lamine Yamal, asegurando que es “buena, igual que con otros jugadores”. Destacó su labor defensiva presionando a los zagueros rivales, incluso más allá de la búsqueda del gol.

“Valoro que presione y que nos dé superioridad. Al final todos quieren ver el gol, pero como entrenador valoro más lo otro”, comentó.

El técnico también habló del sueco Roony Bardghji, quien llegó al club procedente del Copenhague y ha tenido un rol secundario junto a Yamal. Flick señaló que Bardghji ha tenido “buenos partidos”, que “está centrado en mejorar cada día” y que la dirección deportiva tomó “la decisión adecuada” al ficharlo. “No es fácil para él porque se compara con Lamine, pero entrena bien y aporta. Juega con los dos pies y tiene buena finalización”, concluyó.