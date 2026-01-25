Endrick brilla en Francia: el joven brasileño anota hat-trick en goleada del Lyon

Endrick está aprovechando al máximo su oportunidad en Francia. El delantero brasileño de 19 años, cedido por el Real Madrid al Olympique Lyonnais, anotó un hat-trick en la goleada 5-2 sobre Metz en la jornada 19 de la Ligue 1.

El joven delantero tuvo una primera parte memorable. Antes del cuarto de hora de juego, Endrick abrió el marcador con una definición preciosa mediante un toque suave que adelantó a su equipo. Al minuto 23 le anularon un gol por fuera de juego, pero antes del descanso volvió a marcar para ampliar la ventaja del Lyon.

En la segunda mitad, el brasileño no bajó el ritmo y siguió buscando la portería rival. En el tramo final del partido completó su hat-trick al convertir un penal, cerrando una actuación sobresaliente en territorio francés.

Números impresionantes en Francia

Endrick suma cinco participaciones de gol en sus primeros tres encuentros con el Lyon: cuatro tantos y una asistencia. El delantero está demostrando todo su potencial con continuidad de minutos, algo que no tuvo en el Real Madrid bajo la dirección de Xabi Alonso.

El brasileño llegó al conjunto blanco con grandes expectativas pero estuvo en el ostracismo en el Santiago Bernabéu. Ahora, con la oportunidad de jugar regularmente en Francia, está explotando su talento y recuperando la confianza perdida en España.

Endrick está cedido al Lyon hasta 2026, pero en su exequipo el Real Madrid, ya observan con buenos ojos su rendimiento. El delantero está jugando escorado a la derecha en el esquema francés, posición que le permitiría compartir ataque con Mbappé y Vinicius si regresa al conjunto blanco.

Esta ubicación en el campo es diferente a sus oportunidades en Madrid, donde siempre actuó como delantero centro. Su versatilidad y buen momento podrían abrirle las puertas para un retorno al Santiago Bernabéu una vez finalice su cesión en Francia.