Video: Endrick debuta con el Lyon y anota el gol decisivo en la Copa de Francia frente al Lille

Fútbol Internacional

Endrick debutó con gol y clasificación en la Copa de Francia, dando al Lyon el triunfo 2-1 sobre Lille en el Stade Pierre-Mauroy.

Herberth Marroquín

Agencia EFE

|

time-clock

LEl delantero brasileño Endrick celebra el segundo gol de su equipo durante el partido de dieciseisavos de final de la Copa de Francia. (Foto Prensa Libre: AFP).

El brasileño cedido por el Real Madrid, Endrick, dio el triunfo y la clasificación para los octavos de final de la Copa de Francia, en su debut con el Lyon, que ganó al Lille en el estadio Stade Pierre-Mauroy de la localidad de Villeneuve d'Ascq (1-2).

El atacante sudamericano, que llegó hace días procedente de Madrid a la localidad francesa, donde permanecerá hasta final de temporada, se estrenó como titular y goleador en el conjunto del portugués Paulo Fonseca.

La esperanza ofensiva del Lyon salió en la punta de ataque y a los cuatro minutos ya pudo marcar, con un disparo al palo izquierdo de la meta de Arnaud Bodart.

El gol llegó al borde del descanso y al final fue decisivo, el que dio el pase a su equipo en la Copa de Francia. El Lyon tomó ventaja al minuto de juego con el tanto de Afonso Moreira tras recibir un balón de Remy Deschamps.

Pero a la media hora igualó el conjunto local con el gol de Nathan Ngoy tras un centro de Amar Haraldsson. Fue en el 42 cuando marcó su primer tanto en Francia Endrick en una acción que nació con un pase desde la izquierda de Pavel Sulc, que alargó Corentin Tolisso dentro del área y que aprovechó, de primeras, el brasileño, que batió a Bodart.

Su gol supuso la clasificación del Lyon. El brasileño coincidió con el hermano de Kylian Mbappé, Ethan Mbappé, durante doce minutos. Suplente, saltó al campo Ethan en el 59, en lugar de Felix Correira. Endrick fue cambiado en el 72 por Adam Karabec tras ser decisivo para su equipo en su primer partido con el Lyon.

