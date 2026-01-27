Benfica vs. Real Madrid: Mourinho y Arbeloa se reencuentran 12 años después en un decisivo duelo de Liga de Campeones

El partido entre Benfica y Real Madrid, correspondiente a la última jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones, marcará más que un simple enfrentamiento futbolístico: será el reencuentro entre José Mourinho y Álvaro Arbeloa, maestro y alumno, ahora rivales en los banquillos.

Doce años y medio después de compartir camerino en el Real Madrid, cuando Mourinho lideró una profunda reconstrucción del club blanco, ambos técnicos se verán las caras con objetivos opuestos. El Real Madrid necesita un empate para asegurar su clasificación directa a los octavos de final. El Benfica, por su parte, se juega sus últimas cartas con la obligación de ganar y esperar tropiezos de sus rivales.

Mourinho marcó una época en el Madrid con tres títulos en tres años y una revolución táctica que frenó el dominio del Barcelona de Guardiola. En su paso, dividió el vestuario y generó tensiones dentro y fuera del club. Arbeloa fue uno de sus fieles 'soldados', una postura que incluso le costó su lugar en la selección española y el distanciamiento con algunos referentes del Madrid.

Hoy, con Mourinho en un momento complicado en el Benfica y Arbeloa como apuesta emergente del banquillo merengue —tras la sorpresiva salida de Xabi Alonso—, el reencuentro adquiere una dimensión emocional y simbólica.

Con un presente alentador tras la goleada 6-1 al Mónaco y un sólido triunfo ante Villarreal, el equipo de Arbeloa parece haber superado la crisis de identidad vivida a inicios del torneo. Tchouaméni regresa al once tras cumplir sanción, pero las bajas en defensa persisten. Valverde seguirá en el lateral derecho, y Raúl Asencio jugará a pesar de molestias físicas. Militao, Rüdiger y Alaba continúan fuera.

La única duda táctica está en la banda derecha: el regreso de Rodrygo, ya recuperado, o la continuidad del joven Mastantuono. También Brahim Díaz podría ser opción ofensiva.

Benfica: urgencia y presión

En el lado portugués, Mourinho no contará con el colombiano Richard Ríos por lesión. El peso ofensivo recae en el goleador griego Vangelis Pavlidis, con 19 goles en la liga local y uno en Champions.

El Benfica, tercero en la Liga de Portugal a 10 puntos del líder Oporto, ha sido eliminado ya de la Copa de la Liga y la Copa de Portugal. Con solo seis puntos en siete partidos de Champions, ocupa el puesto 29 en la clasificación general, y su continuidad depende de múltiples combinaciones.

Mourinho apostará por su clásico sistema 4-2-3-1, con una defensa baja y transiciones rápidas. Para contener a Vinícius y Mbappé, confía en la experiencia del argentino Nicolás Otamendi, quien haría pareja con el joven Tomás Araújo. También se espera el retorno del ucraniano Georgiy Sudakov, clave para equilibrar el mediocampo.