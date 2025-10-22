Así marcha la tabla de posiciones de la Champions League, después del triunfo del Real Madrid; Barcelona escala

La tercera fecha de la Liga de Campeones 2025-2026 dejó una cifra impresionante de anotaciones, con más de 70 goles en 18 partidos. El vigente campeón, PSG, reafirmó su poderío con paso perfecto y una ofensiva demoledora que lo coloca como máximo favorito para llegar a Budapest, sede de la gran final.

Junto al PSG, otros clubes también mantienen puntaje ideal. El Arsenal de Mikel Arteta goleó 4-0 al Atlético de Madrid y sueña con volver a una final por primera vez desde el 2006. El Bayern Múnich, sólido en defensa y contundente en ataque, aplastó 4-0 al Brujas y sigue invicto.

El Inter de Milán, con Lautaro Martínez como figura, venció 4-0 al Union Saint-Gilloise y completa el grupo de equipos con tres victorias. El Real Madrid, máximo ganador del torneo, superó 1-0 a la Juventus en un duelo cerrado y también suma nueve puntos en su competición predilecta.

Tras los líderes, Borussia Dortmund y Manchester City se mantienen en la pelea con siete puntos cada uno. Los alemanes vencieron 4-2 al Copenhague y exhiben una ofensiva letal, mientras que el City, con Erling Haaland imparable, derrotó 2-0 al Villarreal. El Newcastle completa el bloque de los ocho primeros con seis puntos, tras imponerse 3-0 al Benfica. Estos clubes, de mantenerse en la zona alta, asegurarán el pase directo a octavos sin pasar por el repechaje.

En la zona media se ubican, por el momento, el Barcelona, que goleó 6-1 al Olympiacos y se recupera tras su caída ante el PSG. Por su parte, el Liverpool goleó a domicilio al Frankfurt; lo mismo hizo el Chelsea, que se impuso al Ajax en casa, mientras que el Sporting de Lisboa, Qarabag y Galatasaray sorprenden con seis unidades cada uno.

En el fondo de la tabla aparecen el Ajax y el Benfica, que siguen sin sumar y parecen condenados a la eliminación. Mientras tanto, la Juventus, Leverkusen, Mónaco, Slavia Praga, Villarreal, Copenhague y Olympiacos comienzan a complicar su pase a la siguiente ronda o bien al repechaje. En las cinco jornadas que restan de la fase de liga de la Orejona, la lucha por evitar la eliminación será intensa.

La jornada cuatro de la Liga de Campeones se disputará el próximo 4 y 5 de noviembre.