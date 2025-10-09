Así marcha la tabla de posiciones del grupo C, después de triunfo de Haití y el empate entre Honduras y Costa Rica

Este jueves entraron en acción las selecciones del grupo C de las eliminatorias de la Concacaf para el Mundial de 2026, donde Costa Rica sigue sin ganar y sumó su tercer empate, esta vez ante Honduras, de visita (0-0).

El partido entre Nicaragua y Haití se suspendió por más de una hora debido a la intensa lluvia y a un corte de energía eléctrica en el estadio capitalino.

Haití dio un paso firme hacia el Mundial al alcanzar el liderato del Grupo C con 5 puntos, seguido de Honduras también con 5 puntos y tercero Costa Rica con tres. Nicaragua, en cambio, se estanca con una sola unidad y queda al borde de la eliminación.

La selección de Nicaragua comenzó en el control de las acciones, en tanto que su rival apostó por la velocidad al contragolpe. En el minuto 12, un centro de Josué Casimir fue mal rechazado por el arquero Miguel Rodríguez y aprovechó Duckens Nazon para establecer el 0-1.

El encuentro se detuvo al minuto 29 debido a un apagón provocado por una fuerte lluvia que dejó sin electricidad al estadio. Tras más de una hora de suspensión, el partido se reanudó.

Haití amplió la ventaja al minuto 35, cuando Jean-Ricner Bellegarde ejecutó un tiro de esquina que fue cabeceado por Danley Jean Jacques.

El guardameta Rodríguez volvió a ser figura en el minuto 63 al desviar un potente remate de Bellegarde. Diez minutos después, Placide respondió con una atajada ante un nuevo intento de Hernández.

En el segundo minuto añadido al tiempo reglamentario Deedson estableció la goleada tras un centro de Duke Lacroix para el definitivo 0-3.

Kendall Waston y Keylor Navas se felicitian después de sumar un punto de visita frente a Honduras (Foto Prensa Libre: AFP)

Empate en San Pedro Sula

Honduras y Costa Rica empataron 0-0 este jueves en la tercera fecha de la fase final de la eliminatoria de Concacaf para el Mundial de 2026, un resultado que aleja al equipo costarricense de la máxima cita del futbol.

El partido disputado en el Estadio General Francisco Morazán, de San Pedro Sula, fue ríspido y sin grandes ocasiones de gol, aunque los costarricenses buscaron con más ahínco la portería rival.

Costa Rica, con seis participaciones mundialistas, llegó a Honduras con la imperiosa necesidad de mostrar sus galones, tras un pobre inicio de la fase final, en la que empataron con Nicaragua y Haití. El partido tuvo como árbitro central al guatemalteco Wálter López.