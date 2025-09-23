Así marcha la tabla de posiciones en la Liga española con un Real Madrid que marcha con paso perfecto

El Real Madrid buscará seguir con el invicto esta temporada, propulsado por una solidez defensiva inédita en las últimas temporadas, gracias en buena parte al regreso a las canchas del central brasileño Militao.

En este inicio de curso están destacando dos cosas en el Real Madrid de Xabi Alonso: los goles de Kylian Mbappé, autor ya de cinco tantos en LaLiga y dos en el estreno de Champions ante el Marsella, y la defensa.

En seis partidos disputados esta temporada, el Real Madrid ha dejado a cero su portería en la mitad de ellos y en los otros tres no ha encajado más de un gol.

En esa nueva defensa del Real Madrid destacan dos de los fichajes de esta temporada, Dean Huijsen y Álvaro Carreras, pero también el regreso a su mejor nivel de Militao, que en las dos últimas temporadas ha tenido que superar dos lesiones largas en ambas rodillas.

Militao, que llegó procedente del Oporto en 2019, vivió a la sombra de Sergio Ramos y de Raphael Varane, pero poco a poco fue haciéndose un hueco hasta que, ya con el español y el francés fuera del club, se convirtió en un fijo a partir de la temporada 2021-2022.

Pero en agosto de 2023 se rompió la rodilla izquierda y en noviembre de 2024, poco después de reaparecer, la derecha lo que le mantuvo casi dos temporadas sin apenas jugar.

Así marcha la tabla de posiciones en la Liga española

Después de cinco jornadas, el Real Madrid lidera la clasificación con 15 puntos, seguido del Barcelona con 13 unidades producto de cuatro triunfos y un empate. La tercera posición la empatan Villarreal y Espanyol con 10 puntos cada uno.

El conjunto azulgrana visitará el jueves al Real Oviedo; el cuadro de Hansi Flick viene de golear 3-0 al Getafe gracias a un doblete de Ferran Torres y uno más de Dani Olmo.