Ferran Torres brilla con doblete y el Barcelona golea al Getafe para seguir de cerca al Real Madrid

El FC Barcelona cumplió en casa y derrotó con autoridad 3-0 al Getafe en el estadio Johan Cruyff, en un duelo donde los azulgranas mostraron dominio total desde el inicio. Con doblete de Ferran Torres y una anotación de Dani Olmo, el equipo catalán se mantiene en la parte alta de la clasificación.

El encuentro comenzó con intensidad y pronto se reflejó en el marcador. Apenas al minuto 15, Ferran Torres abrió el camino tras una precisa asistencia de Dani Olmo, que lo dejó frente al arco para definir con calidad. Ese tanto le dio tranquilidad al conjunto dirigido por Hansi Flick, que no soltó el control del juego.

Barcelona mantuvo la presión sobre la defensa visitante y encontró su recompensa nuevamente al minuto 34. En esta ocasión fue Raphinha quien filtró un pase certero para Ferran Torres, que firmó su doblete y puso el partido cuesta arriba para el Getafe.

El atacante español estuvo cerca de marcar su hat-trick antes del descanso, cuando al minuto 43 sacó un potente remate que se estrelló en el travesaño. El estadio se levantó en un suspiro que pudo haber significado el 3-0 antes del entretiempo.

En la segunda mitad, el cuadro local no bajó la intensidad y siguió generando opciones. Fue hasta el minuto 62 cuando Dani Olmo coronó su buen partido con un gol, luego de una jugada colectiva que lo dejó en posición inmejorable para sellar el marcador definitivo.

El Getafe intentó reaccionar, pero la solidez defensiva del Barcelona evitó cualquier sorpresa. El guardameta blaugrana tuvo poco trabajo, reflejo de un partido en el que la posesión y el ritmo siempre estuvieron bajo control del equipo local.

💥



Gol de Ferran Torres🇪🇸, pero que gran asistencia de Dani Olmo🇪🇸



pic.twitter.com/7nzpZQT2t4 — Luis Omar Tapia (@LuisOmarTapia) September 21, 2025

Con esta victoria, el Barcelona llegó a 13 puntos en el torneo, situándose en la segunda posición de la tabla. Los azulgranas siguen de cerca al Real Madrid, que un día antes también ganó y suma 15 unidades, manteniendo la primera plaza del campeonato.

El triunfo deja buenas sensaciones en el plantel culé, que mostró solidez ofensiva y una buena conexión entre sus piezas de ataque. Ferran Torres se erige como la figura del encuentro con dos goles y un papel determinante, mientras que Dani Olmo sigue consolidándose como una pieza clave en la creación y finalización de jugadas.