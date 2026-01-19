Así queda la tabla de posiciones de La Liga tras el triunfo del Real Madrid y la derrota del Barcelona

La Liga española está al rojo vivo tras 20 jornadas disputadas. El FC Barcelona dejó escapar una valiosa ventaja en la cima de la clasificación frente a su más cercano perseguidor, el Real Madrid, tras caer en su visita al Reale Arena en San Sebastián. El conjunto azulgrana no logró imponerse ante una Real Sociedad que planteó un duelo de alta intensidad y terminó arrebatándole puntos.

El conjunto dirigido por Hansi Flick perdió 2-1 en un partido en el que, por momentos, mereció algo más, pero la falta de contundencia le pasó factura frente a un rival efectivo, que supo aprovechar sus ocasiones. La Real Sociedad, fiel a su estilo intenso y dinámico, logró un triunfo de mucho mérito con los goles de Mikel Oyarzabal y Gonçalo Guedes. Este resultado significó la primera derrota del cuadro catalán en lo que va de 2026 y la tercera en toda la temporada liguera.

A pesar del tropiezo, el Barcelona se mantiene como líder, aunque ahora siente muy cerca el aliento del Real Madrid. El conjunto merengue llegó al fin de semana en medio de un clima tenso, tras perder la Supercopa de España, ser eliminado en los octavos de final de la Copa del Rey frente al Albacete y destituir a Xabi Alonso, situaciones que calaron hondo en la afición.

El Santiago Bernabéu recibió al equipo con una sonora silbatina, especialmente dirigida a Vinícius Jr., Jude Bellingham e incluso al presidente Florentino Pérez, a quien algunos aficionados llegaron a pedir su dimisión.

En lo deportivo, el Madrid no mostró su mejor versión, pero logró un triunfo clave por 2-0 ante el Levante, con goles de Kylian Mbappé y Raúl Asencio. Una victoria que sirve para calmar las aguas y, sobre todo, para recortar distancias con el Barça.

Así marcha la parte alta de la tabla:

1. Barcelona: 49 puntos

49 puntos 2. Real Madrid: 48 puntos

48 puntos 3. Villarreal: 41 puntos

41 puntos 4. Atlético de Madrid: 41 puntos

La lucha por el liderato promete emociones fuertes en las próximas jornadas. Con dos gigantes sin margen de error y varios equipos aún soñando con meterse en la pelea.