Vinicius Jr. responde a los silbatasos y abucheos que recibió en el Santiago Bernabéu

Real Madrid atraviesa uno de sus peores momentos en años recientes. El conjunto merengue tuvo un inicio de 2026 realmente complicado: cayó en la final de la Supercopa de España ante Barcelona y días después quedó eliminado de la Copa del Rey frente a Albacete, equipo que lucha por no descender a tercera división.

En medio de esta crisis deportiva se produjo el despido de Xabi Alonso y la llegada de Arbeloa como nuevo entrenador. La tensión acumulada explotó en la previa del partido de este sábado ante Levante, cuando se vivió un momento muy incómodo en el Santiago Bernabéu.

La afición del conjunto blanco le hizo saber a sus futbolistas el enojo tras los últimos resultados. Cuando la voz del estadio comenzó a anunciar los once titulares que saltarían al campo, gran parte de las gradas empezó a abuchear el nombre de Vinicius Jr., quien fue uno de los más señalados por el mal momento del equipo.

El brasileño no aguantó la presión y se quebró. En el pasillo, antes de ingresar con sus compañeros y rivales al terreno de juego, Vinicius comenzó a llorar sentado en las escaleras del túnel. La imagen del jugador desconsolado conmovió a propios y extraños.

Kylian Mbappé fue uno de los primeros en acercarse para consolarlo. El delantero francés intentó darle ánimos a su compañero en un momento muy difícil. También Pintus, uno de los asistentes del cuerpo técnico, se acercó para contener al brasileño, quien se mostró claramente dolido por la situación.

Una escena muy incómoda para todos los futbolistas del equipo, aunque algunos lo sintieron más que otros. Vinicius fue uno de los más afectados por los abucheos de una afición que no está acostumbrada a vivir este tipo de crisis y que decidió expresar su molestia de manera contundente.

El pesar de Vinicius se notó durante todo el encuentro. El brasileño no pudo destacarse a pesar de permanecer en cancha los 90 minutos completos. Además, durante el juego la afición continuó pitándolo cada vez que tocaba el balón, aumentando la presión sobre el atacante.

Real Madrid logró vencer 2-0 al Levante con goles de Mbappé y Asencio, superando la prueba a pesar del difícil contexto. El triunfo ayudará a bajar la tensión acumulada tras las derrotas ante Barcelona en la final de la Supercopa y frente al Albacete en la Copa del Rey.

FUERTE MOMENTO 🚨🎥



¿Vinicius Junior estaba llorando antes de entrar al campo por los silbidos que estaba recibiendo?



¡¡¡Pintus y Kylian Mbappé lo apoyaron!!!



pic.twitter.com/7UOCpBLyYP — Ecuagol (@ECUAGOL) January 17, 2026

Vini se pronuncia

Horas después del difícil momento vivido en el Bernabéu, Vinicius Jr. respondió a través de sus redes sociales. El brasileño publicó una historia en Instagram donde aparece con una camiseta del Real Madrid que lleva el número 350, celebrando sus 350 partidos disputados con el conjunto merengue.

El atacante ha vestido la camiseta blanca desde 2018, cuando llegó procedente del Flamengo de Brasil. Durante estos años, Vinicius se ha convertido en una de las figuras más importantes del equipo y ha conquistado múltiples títulos con el Real Madrid, incluyendo Champions League y LaLiga. Su publicación fue una forma de recordar su trayectoria y compromiso con la institución a pesar de los momentos difíciles.