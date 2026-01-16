Real Madrid: Álvaro Arbeloa confirma el regreso de Kylian Mbappé para el encuentro frente al Levante

Fútbol Internacional

Real Madrid: Álvaro Arbeloa confirma el regreso de Kylian Mbappé para el encuentro frente al Levante

Álvaro Arbeloa confirmó la baja de Rodrygo por lesión para enfrentar al Levante y anunció el regreso de Kylian Mbappé, ya recuperado de sus molestias.

Herberth Marroquín

Agencia EFE

|

time-clock

El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé asiste a una sesión de entrenamiento antes de su partido de fútbol de la liga española entre el Real Madrid y el Levante. (Foto Prensa Libre: AFP).

El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé asiste a una sesión de entrenamiento antes de su partido de fútbol de la liga española entre el Real Madrid y el Levante. (Foto Prensa Libre: AFP).

Álvaro Arbeloa, técnico del Real Madrid, confirmó la baja por lesión del brasileño Rodrygo Goes para el duelo ante el Levante, y el regreso del francés Kylian Mbappé, quien ha mejorado de las molestias que arrastraba por un esguince de rodilla.

“Mbappé está mejor y va a estar en la convocatoria”, afirmó Arbeloa en su declaración más breve durante la conferencia de prensa posterior al segundo y último entrenamiento previo al compromiso liguero en el estadio Santiago Bernabéu.

Rodrygo, quien ya se había perdido el reciente encuentro de Copa del Rey, volvió a ausentarse debido a la dolencia que sufrió en las semifinales de la Supercopa de España. La lesión también lo dejará fuera del partido del sábado.

“Rodry no va a estar disponible para mañana. Se está recuperando de un esfuerzo muy grande de la semana pasada. Esperamos recuperarlo pronto y que pueda estar el martes disponible”, explicó el técnico madridista.

LECTURAS RELACIONADAS

Los jugadores del Albacete celebran el tercer gol de su equipo durante el partido de octavos de final de la Copa del Rey. (Foto Prensa Libre: EFE).

¿Quién es Jefte Betancur? El delantero que marcó un doblete en el triunfo del Albacete para eliminar al Real Madrid

chevron-right
Trofeo de la Copa del Mundo FIFA

Mundial 2026: Fifa recibe 500 millones de solicitudes para entradas; Colombia vs Portugal lidera la demanda

chevron-right

Arbeloa también destacó las cualidades del atacante brasileño: “Sabemos de su calidad excepcional, lo que ha demostrado en el Real Madrid, los grandes momentos que nos ha dado. En los últimos dos meses ha vuelto a encontrar su mejor nivel. Es lo que espero de él, que se recupere pronto y tenerlo a mi disposición”, concluyó.

ARCHIVADO EN:

Álvaro Arbeloa Futbol Internacional La Liga de España Mbappé Real Madrid 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS