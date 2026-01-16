Real Madrid: Álvaro Arbeloa confirma el regreso de Kylian Mbappé para el encuentro frente al Levante

Álvaro Arbeloa, técnico del Real Madrid, confirmó la baja por lesión del brasileño Rodrygo Goes para el duelo ante el Levante, y el regreso del francés Kylian Mbappé, quien ha mejorado de las molestias que arrastraba por un esguince de rodilla.

“Mbappé está mejor y va a estar en la convocatoria”, afirmó Arbeloa en su declaración más breve durante la conferencia de prensa posterior al segundo y último entrenamiento previo al compromiso liguero en el estadio Santiago Bernabéu.

Rodrygo, quien ya se había perdido el reciente encuentro de Copa del Rey, volvió a ausentarse debido a la dolencia que sufrió en las semifinales de la Supercopa de España. La lesión también lo dejará fuera del partido del sábado.

“Rodry no va a estar disponible para mañana. Se está recuperando de un esfuerzo muy grande de la semana pasada. Esperamos recuperarlo pronto y que pueda estar el martes disponible”, explicó el técnico madridista.

Arbeloa también destacó las cualidades del atacante brasileño: “Sabemos de su calidad excepcional, lo que ha demostrado en el Real Madrid, los grandes momentos que nos ha dado. En los últimos dos meses ha vuelto a encontrar su mejor nivel. Es lo que espero de él, que se recupere pronto y tenerlo a mi disposición”, concluyó.