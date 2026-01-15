¿Quién es Jefte Betancur? El delantero que marcó un doblete en el triunfo del Albacete para eliminar al Real Madrid

Jefté Betancor, delantero del Albacete Balompié —equipo de la Segunda División española—, vivió la noche más gloriosa de su carrera al convertirse en la gran figura de la histórica victoria por 3-2 frente al Real Madrid, en los octavos de final de la Copa del Rey.

En un duelo que significó la eliminación del conjunto merengue, el equipo dirigido por Álvaro Arbeloa sufrió un duro golpe: perdió dos títulos en apenas tres días y tuvo un debut amargo bajo el mando de su nuevo entrenador, tras la salida de Xabi Alonso.

Betancor fue el héroe inesperado. Ingresó al terreno de juego al minuto 58, con la camiseta 10, en sustitución de Dani Escriche, con el marcador empatado 1-1.

Al 82 firmó el 2-1 parcial y, tras el empate del Madrid en el 91 apareció en el minuto 96 para marcar el gol definitivo con una brillante definición, sellando la eliminación del cuadro merengue y la clasificación del Albacete a la siguiente ronda del torneo copero.

¿Quién es Jefté Betancor?

Jefté Betancor Sánchez nació el 6 de julio de 1993 ( 32 años) en Las Palmas de Gran Canaria. Llegó esta temporada al Albacete procedente del Olympiakos de Grecia, en condición de préstamo, con una cláusula de compra obligatoria al final de temporada.

Su carrera ha sido extensa y diversa. En España militó en clubes como Hércules CF, Ontinyent, Tenerife B, Eldense, CD Badajoz, Las Palmas Atlético, Arandina, San Fernando y Unión Viera.

En el extranjero jugó en Austria (ATSV Stadl-Paura, SV Mattersburg, SK Vorwärts Steyr y SV Ried, donde logró su mejor registro: 16 goles en una temporada); en Rumania (FC Voluntari y CFR Cluj); en Chipre (Pafos FC); y en Grecia (Panserraikos y Olympiakos).

Reconocido por su olfato goleador, Betancor es un delantero físico, veloz y con gran lectura del área. Las palabras de Jefté finalizaron el encuentro: “Es lo más grande que me ha pasado en el futbol. Es de esas cosas que uno soñaba cuando era niño, y hoy se dio. Estoy feliz por mi equipo, que ha trabajado mucho para eliminar a uno de los mejores equipos del mundo”, expresó; no ocultó su emoción a la gran noche vivida.