Real Madrid vence al Levante en medio de la tensión y la protesta del Bernabéu

El Real Madrid logró una victoria en medio del caos frente al Levante (2-0), en un partido marcado por el rechazo de la afición en el estadio Santiago Bernabéu. Los goles de Kylian Mbappé, de penalti, y del canterano Raúl Asencio en el segundo tiempo, rescataron al equipo en la presentación de Álvaro Arbeloa como técnico en su nueva casa.

La afición merengue, hastiada por la crisis reciente, señaló directamente a los jugadores, desoyendo el llamado del nuevo entrenador, quien apeló al espíritu de Juanito para pedir apoyo.

No hubo clemencia para Vinícius, el más señalado, ni para figuras como Jude Bellingham o Fede Valverde. Incluso Eduardo Camavinga fue abucheado tras una primera parte caótica en la que cometió pérdidas graves, alimentando los contragolpes de un Levante que se plantó con una línea de cinco defensores.

En medio de un clima hostil, con cánticos incluso contra Florentino Pérez, el equipo de Arbeloa naufragó en la primera mitad. La propuesta de juntar a un Mbappé aún entre algodones con Vinícius y Gonzalo no funcionó: el francés se vio asfixiado por tres centrales; Gonzalo no desbordó; Vinícius se desdibujó ante el rechazo de la grada.

El Levante, sin apuros, generó peligro con Etta Eyong y Carlos Álvarez, que inquietaron con disparos que rozaron el gol. La respuesta blanca fue escasa: un remate desviado de Mbappé tras pase de Asencio y un cabezazo débil de Gonzalo tras tiro libre de Valverde.

Los nervios dominaron la escena. El Bernabéu explotó con una sonora pitada al descanso. Arbeloa ajustó: cambió a Gonzalo y a Camavinga, y dio ingreso a Arda Güler y Franco Mastantuono. El Real Madrid mostró otra cara desde el reinicio.

Güler fue clave. A los 58 minutos filtró un pase brillante para Mbappé, quien encaró, tiró una bicicleta y provocó el penalti de Dela. El francés cobró con clase para poner el 1-0. La grada, por fin, encontró un motivo para aplaudir.

El segundo gol llegó al minuto 65: saque de esquina lanzado por Güler y cabezazo certero de Asencio. Los únicos nombres coreados por el Bernabéu fueron los de los canteranos Gonzalo y Asencio.

El Levante, que sigue penúltimo en la clasificación, intentó reaccionar. Iván Romero falló una ocasión clara tras desborde de Carlos Álvarez. El Real Madrid buscó aumentar la ventaja: el travesaño evitó el gol de Mastantuono, Ryan detuvo remates de Vinícius, Bellingham y Mbappé.

Fue un triunfo sin brillo, pero necesario. Un bálsamo en una semana en la que el equipo perdió la Supercopa y fue eliminado de la Copa del Rey. Arbeloa, en su debut en el Bernabéu, salvó el estreno con lo justo. La crisis aún no se apaga, pero el Madrid volvió a sumar.