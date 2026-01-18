Copa del Rey: Definidos los cuartos de final, Barcelona se medirá al sorprendente Albacete

Este lunes 19 de enero se llevó a cabo el sorteo de los cuartos de final de la Copa del Rey 2025-2026, etapa en la que solo quedan ocho equipos que buscarán avanzar a la gran final y pelear por el título.

Entre los clasificados destaca el Albacete, único representante de la Segunda División, que dio la gran sorpresa al eliminar al Real Madrid en los octavos de final. Los otros siete equipos pertenecen a la Primera División del futbol español.

El sorteo se realizó en el Salón de Actos Luis Aragonés, en la Ciudad Deportiva de Las Rozas. Cabe mencionar que esta es la última ronda del torneo que se disputa a partido único, ya que las semifinales se jugarán a doble encuentro.

Los partidos se disputarán entre el 3 y el 5 de febrero. De estos duelos saldrán los cuatro semifinalistas del certamen.

Así quedaron los emparejamientos:

Albacete vs. FC Barcelona

El equipo manchego, que viene de eliminar al Real Madrid, enfrentará al gran favorito y actual campeón, en busca de otra gesta histórica.

Deportivo Alavés vs. Real Sociedad

Duelo entre clubes vascos con aspiraciones de protagonismo en el torneo.

Valencia vs. Athletic Club

Encuentro con sabor histórico entre dos equipos tradicionales de LaLiga, con amplio recorrido en la Copa.

Real Betis vs. Atlético de Madrid

Una eliminatoria cerrada entre dos planteles fuertes, con aspiraciones reales al título.