Copa del Rey: Definidos los cuartos de final, Barcelona se medirá al sorprendente Albacete

Fútbol Internacional

Copa del Rey: Definidos los cuartos de final, Barcelona se medirá al sorprendente Albacete

La Copa del Rey 2025‑2026 ya conoce sus cuartos de final, una ronda marcada por la presencia del sorprendente Albacete único equipo de Segunda y duelos de alto voltaje.

Herberth Marroquín

|

time-clock

El trofeo de la Copa del Rey es expuesto durante el sorteo para determinar los emparejamientos . (Foto Prensa Libre: EFE)

El trofeo de la Copa del Rey es expuesto durante el sorteo para determinar los emparejamientos . (Foto Prensa Libre: EFE)

Este lunes 19 de enero se llevó a cabo el sorteo de los cuartos de final de la Copa del Rey 2025-2026, etapa en la que solo quedan ocho equipos que buscarán avanzar a la gran final y pelear por el título.

Entre los clasificados destaca el Albacete, único representante de la Segunda División, que dio la gran sorpresa al eliminar al Real Madrid en los octavos de final. Los otros siete equipos pertenecen a la Primera División del futbol español.

El sorteo se realizó en el Salón de Actos Luis Aragonés, en la Ciudad Deportiva de Las Rozas. Cabe mencionar que esta es la última ronda del torneo que se disputa a partido único, ya que las semifinales se jugarán a doble encuentro.

Los partidos se disputarán entre el 3 y el 5 de febrero. De estos duelos saldrán los cuatro semifinalistas del certamen.

LECTURAS RELACIONADAS

Albacete elimina al Real Madrid en la Copa del Rey. (Foto Prensa Libre: Oficial Albacete Balompié.

Video: Así fue el gol que le dio el triunfo al Albacete y eliminó al Real Madrid de la Copa del Rey

chevron-right
Los jugadores del Albacete celebran el tercer gol de su equipo durante el partido de octavos de final de la Copa del Rey. (Foto Prensa Libre: EFE).

¿Quién es Jefte Betancur? El delantero que marcó un doblete en el triunfo del Albacete para eliminar al Real Madrid

chevron-right

Así quedaron los emparejamientos:

  • Albacete vs. FC Barcelona
    El equipo manchego, que viene de eliminar al Real Madrid, enfrentará al gran favorito y actual campeón, en busca de otra gesta histórica.
  • Deportivo Alavés vs. Real Sociedad
    Duelo entre clubes vascos con aspiraciones de protagonismo en el torneo.
  • Valencia vs. Athletic Club
    Encuentro con sabor histórico entre dos equipos tradicionales de LaLiga, con amplio recorrido en la Copa.
  • Real Betis vs. Atlético de Madrid
    Una eliminatoria cerrada entre dos planteles fuertes, con aspiraciones reales al título.

ESCRITO POR:

Herberth Marroquín

Herberth Marroquín

Lee más artículos de Herberth Marroquín

ARCHIVADO EN:

Albacete Atlético de Madrid Barcelona FC Copa del Rey Real Betis 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS