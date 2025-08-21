Copa Centroamericana: Así queda la tabla de posiciones del grupo B, después del triunfo del Real España contra Diriangén

El grupo B se mantiene más peleado que nunca, donde Municipal sigue de líder con 5 puntos y con solo un partido pendiente por jugar, seguido de Sporting de San Miguelito y Diriangén con cuatro puntos cada uno.

Cierra la tabla de posiciones Herediano, de Costa Rica, con tres puntos al igual que Real España, de Honduras, con los mismos tres puntos. El partido de este jueves entre San Miguelito y Herediano será determinante para perfilar a los punteros.

Según el formato de competencia de la Copa Centroamericana los dos primeros lugares de cada grupo avanzarán a los cuartos de final. Mientras que los semifinales asegurarán el boleto a la Copa de Campeones de Concacaf.

El Real España hondureño tomó nuevo aire en su carrera por un cupo en los cuartos de final de la Copa Centroamericana al vencer 1-0 al Diriangén nicaragüense.

Real España, que venía de perder sus primeros dos juegos, en tanto que el Diriangén cerró su participación con cuatro puntos en igual cantidad de partidos.

El equipo hondureño, presionado por la necesidad de ganar para seguir en la competición, aunque con pocas posibilidades, porque venía de perder sus primeros dos juegos, de local abusó mucho en el primer tiempo de las jugadas por alto, en su mayoría generadas por el extremo izquierdo, con Darixon Vuelto.

Diriangén, jugaba más tirado a la defensa, buscando hacer daño al contragolpe, también más inclinado por la banda izquierda.

El delantero Luis Coronel, del club nicaragüense, fue el que más aproximaciones tuvo al área del Real España, que fue más ordenado en defensa.

El gol del Real España llegó al minuto 64 por intermedio del recién ingresado Brayan Moya, al rematar en el área pequeña una pelota rechazada por el portero del Diriangén, Brayan Rodríguez, tras un potente remate de cabeza de Daniel Aparicio.

El próximo partido del Real España será contra el Sporting San Miguelito, de Panamá, que a falta de dos partidos es segundo en el grupo con cuatro puntos, superado por el Municipal, de Guatemala, con cinco, después de tres juegos.

Grupo B