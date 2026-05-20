Aston Villa conquista la Europa League ante Friburgo y Emery suma su quinta corona continental

El Aston Villa conquistó la Europa League tras golear 3-0 al Friburgo en la final disputada en Estambul. El equipo inglés, dirigido por Unai Emery, dominó el partido de principio a fin y levantó el título con una actuación contundente.

El encuentro se rompió en el tramo final del primer tiempo. Youri Tielemans abrió el marcador al minuto 41 con una volea dentro del área tras un tiro de esquina, y Emiliano Buendía amplió la ventaja al 45+3 con un disparo colocado a la escuadra.

En la segunda mitad el Friburgo intentó reaccionar, pero nunca logró inquietar al arquero Emiliano “Dibu” Martínez. Aston Villa mantuvo el control del balón y administró la ventaja con tranquilidad.

Morgan Rogers sentenció la final al minuto 58 luego de una jugada iniciada por Buendía. El delantero tocó el balón en el primer palo y el guardameta Noah Atubolu no logró evitar el tercero. Emery celebró así un nuevo título europeo para el club inglés.

La quinta Europa League de Emery

Unai Emery conquistó su quinta Europa League como entrenador y amplió su récord como el técnico más ganador en la historia del torneo. El español ya había levantado el título en cuatro ocasiones con el Sevilla y ahora suma una más con el Aston Villa.

El triunfo en Estambul representa uno de los mayores logros recientes para el club inglés, que completó una campaña histórica bajo la dirección del técnico de Pedreguer. Aston Villa mostró solidez y autoridad durante toda la competencia.

La afición del Villa celebró una noche inolvidable en Turquía, donde el equipo confirmó su crecimiento en el futbol europeo. Emery volvió a demostrar su dominio en la Europa League y escribió otra página histórica en su carrera.