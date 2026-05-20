PSG vs. Arsenal: fecha, hora y dónde ver la final de la Champions League 2026

La Champions League 2025-26 ya tiene final definida. El PSG y el Arsenal se enfrentarán el sábado 30 de mayo en el Puskás Arena de Budapest, la primera final del torneo disputada en Hungría. El partido comenzará a las 6:00 PM de España, equivalente a las 10:00 AM en Guatemala.

El PSG llega como favorito tras conquistar la Ligue 1 y la Copa Intercontinental. El equipo dirigido por Luis Enrique eliminó al Bayern Múnich en semifinales con un espectacular global de 6-5.

Arsenal disputará apenas la segunda final de Champions League en su historia y la primera desde 2006. El equipo de Mikel Arteta aseguró su boleto tras superar al Atlético de Madrid con un global de 2-1 y un gol decisivo de Bukayo Saka.

Los Gunners también llegan motivados tras ganar recientemente la Premier League después de 22 años. Una victoria en Budapest le daría al club londinense su primera Champions League y uno de los títulos más importantes de su historia.

Los datos de la final

PSG vs. Arsenal

Sábado 30 de mayo de 2026

10:00 AM hora Guatemala

Puskás Arena, Budapest, Hungría

Dónde ver: Disney Plus Plan Premium y ESPN

La final de la UEFA Champions League 2026 enfrentará al PSG y al Arsenal este sábado 30 de mayo en el Puskás Arena de Budapest, Hungría. El encuentro arrancará a las 10:00 AM hora de Guatemala y marcará la primera vez que el país alberga el partido más importante del fútbol europeo de clubes.

El PSG buscará defender su corona continental, mientras Arsenal intentará conquistar la primera Champions League de su historia. El partido podrá verse en Guatemala a través de Disney Plus Plan Premium y ESPN.