Atlético de Madrid vs. Arsenal: dónde ver la semifinal de la Champions League

Atlético de Madrid y Arsenal se miden este miércoles en el Estadio Riyadh Air Metropolitano en el partido de ida de las semifinales de la UEFA Champions League 2025-26. Los colchoneros de Diego Simeone buscan llegar a su primera final de Champions desde 2016, mientras que el Arsenal, único equipo invicto en la competencia con 10 victorias y 2 empates, llega con la confianza de haber ganado sus últimos siete partidos de Champions ante equipos españoles, incluyendo una victoria 4-0 sobre el propio Atlético en la fase de liga de esta temporada.

El contexto del partido no puede ser más atractivo. El Atlético llega con su mejor registro goleador histórico en una temporada de Champions con 34 goles anotados, mientras que el Arsenal es el único equipo invicto del torneo y llega con la motivación de alcanzar su segunda final en la historia de la competencia. Simeone, por su parte, tiene en el Metropolitano su mejor aliado con un historial positivo ante equipos ingleses en casa que convierte al estadio rojiblanco en una fortaleza difícil de superar.

El partido de vuelta se disputará el martes 5 de mayo a la 1:00 PM hora Guatemala en el Emirates Stadium de Londres, con el ganador del global avanzando a la gran final del 30 de mayo en el Puskás Arena de Budapest, donde se medirá ante el vencedor de la otra semifinal entre PSG y Bayern Múnich.

Los datos del partido

Fecha: Miércoles 29 de abril de 2026

Miércoles 29 de abril de 2026 Hora Guatemala: 1:00 PM

1:00 PM Estadio: Riyadh Air Metropolitano, Madrid, España

Riyadh Air Metropolitano, Madrid, España Dónde ver: Disney Plus Plan Premium y ESPN

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El ganador del global avanzará a la gran final del 30 de mayo en el Puskás Arena de Budapest, donde se medirá ante el vencedor de la otra semifinal entre PSG y Bayern Múnich, que actualmente favorece a los parisinos tras su victoria 5-4 en el partido de ida.

Para el Atlético de Madrid esta semifinal representa una oportunidad histórica. Los colchoneros no han llegado a una final de Champions desde 2016 y Simeone buscará este miércoles en el Metropolitano dar el primer paso hacia Budapest en lo que sería uno de los logros más importantes de su largo ciclo al frente del club rojiblanco.