Atlético de Madrid vs. Real Madrid: Día, hora y dónde ver el derbi madrileño entre merengues y colchoneros

Atlético de Madrid y Real Madrid se miden este fin de semana en el derbi madrileño por la jornada siete de La Liga, en el estadio Riyadh Air Metropolitano.

El derbi de Madrid siempre genera expectativa y se perfila como un duelo de pronóstico reservado, con mucha intensidad entre ambas escuadras que buscarán quedarse con el resultado.

Merengues y colchoneros paraliza la ciudad de Madrid, enfrentando a dos de los principales contendientes al título año con año. El choque entre Real Madrid y Atlético siempre está marcado en rojo para las aficiones y jugadores por lo que representa el derbi.

Para este encuentro, los merengues llegan con paso perfecto y como líderes del certamen nacional, con 18 puntos producto de seis victorias en seis jornadas. Hasta el momento, Xabi Alonso y sus dirigidos han mostrado un buen juego colectivo, con diferentes cambios de sistema y de actores en el terreno de juego.

El cuadro merengue no solo domina el liderato del torneo, sino que también cuenta con el goleador del certamen: Mbappé, quien ha anotado siete goles en seis encuentros, promediando más de un gol por partido.

Por su parte, el cuadro que dirige Diego Pablo Simeone no ha tenido el mejor de los arranques ligueros, donde ha cosechado dos victorias, tres empates y una derrota, sumando 9 unidades y ubicándose en la octava posición.

Ambos equipos vienen de cosechar victorias en la jornada a media semana. El Real Madrid derrotó 4-1 al Levante con goles de Vinícius, Mastantuono y un doblete de Mbappé. Mientras tanto, el cuadro colchonero venció en casa al Rayo Vallecano 3-2 en una remontada donde la gran figura fue el argentino Julián Álvarez, al anotar un triplete.

Día, hora y dónde del encuentro Atlético de Madrid y Real Madrid

El encuentro por la jornada siete de La Liga entre colchoneros y merengues será este sábado 27 de septiembre en el estadio Metropolitano.

El partido entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid será a las 08:15 horas de Guatemala; se podrá ver por Sky Sport Guatemala y, además, se puede seguir en el directo de Prensa Libre por Datafactory.