Aubameyang choca su famoso Lamborghini cromado de US$345 mil

Pierre-Emerick Aubameyang, recientemente nombrado capitán del Arsenal, chocó su Lamborghini Aventador cromado en una autopista londinense durante la hora pico.

El carro está valorado en US$345 mil, alrededor de Q2.6 millones.

El gabonés regresaba a su casa el viernes 8 de noviembre cuando ocurrió el choque, del cual no hubo heridos, informó el diario The Sun.

¿Uber o jalón? Al parecer, no. Aubameyang tiene un garage de lujo: un Ferrari, una Range Rover Sport Mansor, un Porsche Panamera Turbo Techart y un Aston Martin D89 Volante 2, de acuerdo con el diario.

Según la prensa española, el delantero gunner estaría siendo pretendido por el Real Madrid, como reemplazo de Luka Jovic. Le queda año y medio de contrato con el club londinense.

Aubameyang has got a new toy 🔥 pic.twitter.com/o8JbQocTaK

— ESPN UK (@ESPNUK) July 10, 2019