Balón de Oro 2019: Guatemala no prefiere a Messi ni a Cristiano

Messi se adjudicó el lunes 2 de diciembre el Balón de Oro de 2019, su sexto galardón, con el que consigue deshacer el empate a cinco que tenía con el portugués Cristiano Ronaldo.

“Hace diez años recibí mi primer Balón de Oro acá en París. Tenía 22 años y era impensable todo lo que estaba viviendo. Diez años después, me tocar recibir el premio en un momento totalmente diferente, con mi mujer y mis tres hijos”, dijo Messi tras recoger el premio.

Para elegir al ganador, fueron 176 los periodistas los elegidos por la revista francesa France Football.

Según la tabla que muestra los votos, por Guatemala votó el periodista Francisco Aguilar Chang, quien colocó en el primer lugar al portero brasileño Alisson Becker.

La segunda posición en la votación fue para el defensa Van Dijk.

El tercer lugar en la votación de Guatemala lo ocupó el centrocampista del Barcelona, Frenkie de Jong.

El argentino se lo adjudicó con un total de 686 puntos, solamente siete más que su más inmediato perseguidor, Virgil van Dijk.

No deje de leer: Messi: “Se va acercando el momento de la retirada”

Can you believe this?! Six #ballondor for Lionel Messi 👀 How much more to come? pic.twitter.com/Rvse0XLWNh

— #BallondOr (@francefootball) December 2, 2019