Balón de Oro: Aficionados del PSG despiden entre gritos e insultos a la delegación del Barcelona

La delegación del Barcelona abandonó la gala del Balón de Oro entre "insultos" lanzados por grupos de aficionados del París Saint-Germain que habían acudido a animar a Ousmane Dembélé, que acabó haciéndose con el trofeo en esta edición junto a Aitana Bonmatí.

Los 'fans' del equipo francés, que encendieron bengalas y que obligaron a levantar un cordón de policías antidisturbios para evitar problemas en los aledaños del teatro Chatelet, sede de la gala, se mostraron especialmente duros con el equipo catalán, que partió de París con tres premios.

Además de el de Aitana, Lamine Yamal se llevó el Kopa a mejor joven por segundo año consecutivo, además de quedar segundo en el Balón de Oro por detrás de Dembélé, mientras que el Kopa femenino, que se entregaba por vez primera, recayó en Vicky López.

Pero al abandonar el teatro recibieron la ira de los aficionados, que les increparon de forma visible.

Eso generó que los servicios de seguridad montaran un fuerte dispositivo de protección, sobre todo en el entorno de Lamine Yamal, rodeado de una docena de agentes de seguridad cuando se dirigía a su vehículo.

🚨Así fue la salida de Lamine Yamal tras la gala del #BallonDor



✍️@MariaTikas pic.twitter.com/LmAMUfhsJR — Diario SPORT (@sport) September 22, 2025

Más tranquilos pudieron salir del teatro Raphinha, Pau Coubarsí y el entrenador, Hansi Flick, que también acudieron a la gala, junto a varios miembros de la directiva, entre ellos el presidente, Joan Laporta.