Barcelona alcanza un acuerdo verbal con el Dortmund por Karim Adeyemi

El Barcelona dio un paso importante para reforzar su ataque de cara a la temporada 2026-2027.

El club azulgrana alcanzó un acuerdo verbal con el Borussia Dortmund para incorporar al delantero alemán Karim Adeyemi, una operación valorada en 22 millones de euros fijos más otros siete millones en variables.

Aunque la documentación aún no está firmada, fuentes del Barcelona confirmaron a EFE que las negociaciones están muy avanzadas y confían en cerrar el traspaso en los próximos días para que el futbolista pueda incorporarse cuanto antes a la pretemporada.

El acuerdo contempla que las variables estén ligadas a la consecución de títulos y que el Borussia Dortmund conserve el 20% de una futura plusvalía en caso de un nuevo traspaso del atacante.

Flick vuelve a apostar por Adeyemi

La llegada del delantero tiene un vínculo directo con Hansi Flick.

Fue el actual entrenador del Barcelona quien hizo debutar a Adeyemi con la selección absoluta de Alemania, equipo con el que el atacante suma 11 partidos y un gol.

Sin embargo, el futbolista no fue convocado por Julian Nagelsmann para disputar el Mundial 2026.

🚨💣 EXCLUSIVE: Barcelona agree deal to sign Karim Adeyemi, HERE WE GO! 🔵🔴



Deal agreed club to club for €22m plus €7m add-ons based on title winning and also appearances.



Adeyemi only wanted Barça and will sign a five year deal in blaugrana. 💥🇩🇪 pic.twitter.com/7nfy0uSTxU — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 10, 2026

Un fichaje que encaja en la renovación ofensiva

Adeyemi tiene contrato con el Borussia Dortmund hasta junio de 2027. Sin intención de renovar, el club alemán abrió la puerta a negociar un traspaso este verano, un escenario que aprovechó el Barcelona para avanzar en la operación.

Desde su llegada al Dortmund en 2022, el atacante disputó 146 partidos oficiales, con un balance de 36 goles y 25 asistencias. Antes brilló con el Salzburgo, donde marcó 33 tantos y repartió 24 asistencias en 94 encuentros.

❗️¿SABÍAS QUE: Karim Adeyemi una vez fue cronometrado en 3.60 segundos en los primeros 30 metros.



Eso es más rápido que los 3.78 segundos de Usain Bolt al inicio de su carrera de récord mundial de 100 m.



La velocidad máxima de Bolt fue mayor, pero la aceleración de Adeyemi… pic.twitter.com/byqVUfrlec — FCB PRIME (@fcbisprime) July 10, 2026

El nuevo ataque del Barcelona

De concretarse la operación, Adeyemi se convertirá en el segundo refuerzo del Barcelona para la próxima temporada, después de la incorporación del inglés Anthony Gordon, procedente del Newcastle.

El club catalán afronta una renovación ofensiva tras la salida de Robert Lewandowski, quien terminó contrato y continuará su carrera en el Chicago Fire de la MLS.

La dirección deportiva mantiene, además, al argentino Julián Álvarez como su gran objetivo para reforzar el ataque, aunque esa negociación no avanzaría hasta que concluya la participación del delantero con Argentina en el Mundial 2026.