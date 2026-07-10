Fútbol Internacional
Barcelona alcanza un acuerdo verbal con el Dortmund por Karim Adeyemi
El Barcelona alcanzó un acuerdo verbal con el Borussia Dortmund para fichar al delantero alemán Karim Adeyemi por 22 millones de euros fijos más siete en variables. Hansi Flick, lo hizo debutar con la selección absoluta de Alemania.
El FC Barcelona alcanzó un acuerdo verbal con el Borussia Dortmund para incorporar al delantero alemán Karim Adeyemi, una operación valorada en 22 millones de euros fijos más otros siete millones en variables. Foto Prensa Libre: EFE.
El Barcelona dio un paso importante para reforzar su ataque de cara a la temporada 2026-2027.
El club azulgrana alcanzó un acuerdo verbal con el Borussia Dortmund para incorporar al delantero alemán Karim Adeyemi, una operación valorada en 22 millones de euros fijos más otros siete millones en variables.
Aunque la documentación aún no está firmada, fuentes del Barcelona confirmaron a EFE que las negociaciones están muy avanzadas y confían en cerrar el traspaso en los próximos días para que el futbolista pueda incorporarse cuanto antes a la pretemporada.
El acuerdo contempla que las variables estén ligadas a la consecución de títulos y que el Borussia Dortmund conserve el 20% de una futura plusvalía en caso de un nuevo traspaso del atacante.
Flick vuelve a apostar por Adeyemi
La llegada del delantero tiene un vínculo directo con Hansi Flick.
Fue el actual entrenador del Barcelona quien hizo debutar a Adeyemi con la selección absoluta de Alemania, equipo con el que el atacante suma 11 partidos y un gol.
Sin embargo, el futbolista no fue convocado por Julian Nagelsmann para disputar el Mundial 2026.
Un fichaje que encaja en la renovación ofensiva
Adeyemi tiene contrato con el Borussia Dortmund hasta junio de 2027. Sin intención de renovar, el club alemán abrió la puerta a negociar un traspaso este verano, un escenario que aprovechó el Barcelona para avanzar en la operación.
Desde su llegada al Dortmund en 2022, el atacante disputó 146 partidos oficiales, con un balance de 36 goles y 25 asistencias. Antes brilló con el Salzburgo, donde marcó 33 tantos y repartió 24 asistencias en 94 encuentros.
El nuevo ataque del Barcelona
De concretarse la operación, Adeyemi se convertirá en el segundo refuerzo del Barcelona para la próxima temporada, después de la incorporación del inglés Anthony Gordon, procedente del Newcastle.
El club catalán afronta una renovación ofensiva tras la salida de Robert Lewandowski, quien terminó contrato y continuará su carrera en el Chicago Fire de la MLS.
La dirección deportiva mantiene, además, al argentino Julián Álvarez como su gran objetivo para reforzar el ataque, aunque esa negociación no avanzaría hasta que concluya la participación del delantero con Argentina en el Mundial 2026.