Barcelona alcanza un acuerdo verbal con el Dortmund por Karim Adeyemi

Fútbol Internacional

Barcelona alcanza un acuerdo verbal con el Dortmund por Karim Adeyemi

El Barcelona alcanzó un acuerdo verbal con el Borussia Dortmund para fichar al delantero alemán Karim Adeyemi por 22 millones de euros fijos más siete en variables. Hansi Flick, lo hizo debutar con la selección absoluta de Alemania.

|

time-clock

El juagdor Karim Adeyemi, del Dortmund. EFE/EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF /Archivo

El FC Barcelona alcanzó un acuerdo verbal con el Borussia Dortmund para incorporar al delantero alemán Karim Adeyemi, una operación valorada en 22 millones de euros fijos más otros siete millones en variables. Foto Prensa Libre: EFE.

El Barcelona dio un paso importante para reforzar su ataque de cara a la temporada 2026-2027.

El club azulgrana alcanzó un acuerdo verbal con el Borussia Dortmund para incorporar al delantero alemán Karim Adeyemi, una operación valorada en 22 millones de euros fijos más otros siete millones en variables.

Aunque la documentación aún no está firmada, fuentes del Barcelona confirmaron a EFE que las negociaciones están muy avanzadas y confían en cerrar el traspaso en los próximos días para que el futbolista pueda incorporarse cuanto antes a la pretemporada.

LECTURAS RELACIONADAS

INGLEWOOD (United States), 10/07/2026.- Spain goalkeeper Unai Simon concedes the 1-1 equalizer goal during the FIFA World Cup 2026 quarterfinals match Spain against Belgium, in Los Angeles, USA, 10 July 2026. (Bélgica, España) EFE/EPA/CHRIS TORRES

Mundial 2026: Charles De Ketelaere acaba con el récord histórico de imbatibilidad de Unai Simón

chevron-right
Entrenamiento de la selección de Inglaterra

¿Con una llave inglesa? el caso del hombre armado que entró a la concentración de Inglaterra en pleno Mundial

chevron-right

El acuerdo contempla que las variables estén ligadas a la consecución de títulos y que el Borussia Dortmund conserve el 20% de una futura plusvalía en caso de un nuevo traspaso del atacante.

Flick vuelve a apostar por Adeyemi

La llegada del delantero tiene un vínculo directo con Hansi Flick.

Fue el actual entrenador del Barcelona quien hizo debutar a Adeyemi con la selección absoluta de Alemania, equipo con el que el atacante suma 11 partidos y un gol.

Sin embargo, el futbolista no fue convocado por Julian Nagelsmann para disputar el Mundial 2026.

Un fichaje que encaja en la renovación ofensiva

Adeyemi tiene contrato con el Borussia Dortmund hasta junio de 2027. Sin intención de renovar, el club alemán abrió la puerta a negociar un traspaso este verano, un escenario que aprovechó el Barcelona para avanzar en la operación.

Desde su llegada al Dortmund en 2022, el atacante disputó 146 partidos oficiales, con un balance de 36 goles y 25 asistencias. Antes brilló con el Salzburgo, donde marcó 33 tantos y repartió 24 asistencias en 94 encuentros.

El nuevo ataque del Barcelona

De concretarse la operación, Adeyemi se convertirá en el segundo refuerzo del Barcelona para la próxima temporada, después de la incorporación del inglés Anthony Gordon, procedente del Newcastle.

El club catalán afronta una renovación ofensiva tras la salida de Robert Lewandowski, quien terminó contrato y continuará su carrera en el Chicago Fire de la MLS.

La dirección deportiva mantiene, además, al argentino Julián Álvarez como su gran objetivo para reforzar el ataque, aunque esa negociación no avanzaría hasta que concluya la participación del delantero con Argentina en el Mundial 2026.

ESCRITO POR:

Redacción EFE

Lee más artículos de Redacción EFE

ARCHIVADO EN:

Borussia Dortmund FC Barcelona Futbol Internacional Hansi Flick Julián Álvarez Karim Adeyemi LaLiga 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM