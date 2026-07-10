Mundial 2026: Charles De Ketelaere acaba con el récord histórico de imbatibilidad de Unai Simón

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Mundial 2026: Charles De Ketelaere acaba con el récord histórico de imbatibilidad de Unai Simón

El delantero belga terminó con la mayor racha sin recibir goles en la historia de los Mundiales. Unai Simón acumuló 649 minutos consecutivos con la portería invicta antes de que Bélgica encontrara el camino al gol en los cuartos de final del Mundial 2026.

Raúl Barreno Castillo y EFE

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INGLEWOOD (United States), 10/07/2026.- Spain goalkeeper Unai Simon concedes the 1-1 equalizer goal during the FIFA World Cup 2026 quarterfinals match Spain against Belgium, in Los Angeles, USA, 10 July 2026. (Bélgica, España) EFE/EPA/CHRIS TORRES

El portero de España, Unai Simón, encaja el gol del empate (1-1) durante el partido de cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre España y Bélgica, en Los Ángeles (EE. UU.), el 10 de julio de 2026. Foto Prensa Libre: EFE.

La histórica resistencia defensiva de España llegó a su fin en los cuartos de final del Mundial 2026.

Charles De Ketelaere marcó para Bélgica y puso fin a una racha de 649 minutos sin recibir gol de Unai Simón, la más larga registrada por un guardameta en la historia de las Copas del Mundo.

El portero español ya había superado durante este torneo los 517 minutos que el italiano Walter Zenga mantuvo invicta la portería de Italia en el Mundial de 1990, un récord que permaneció intacto durante más de tres décadas.

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BOSTON, MASSACHUSETTS, USA. July 9th: Kylian Mbappe (L) of France talks with referee during the Quarterfinal match between France and Morocco at the FIFA World Cup 2026 at Boston Stadium in Boston, Massachusetts, USA. (PHOTO BY STRAFFON IMAGES/XINHUA/Zhang Chen/MANDATORY CREDIT/EDITORIAL USE/NOT FOR SALE/NOT ARCHIVE)

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La secuencia comenzó en el Mundial de Catar 2022. El último futbolista que había conseguido vencer a Unai Simón fue el japonés Ao Tanaka, autor del definitivo 2-1 en el partido de la fase de grupos disputado el 1 de diciembre de 2022.

Desde entonces, el guardameta español mantuvo su portería a cero durante los últimos 39 minutos de aquel encuentro y en los 120 minutos del duelo de octavos de final contra Marruecos, resuelto posteriormente en la tanda de penaltis.

A esa racha se sumaron los tres partidos de la fase de grupos del Mundial 2026 frente a Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay, además de los encuentros de eliminación directa contra Austria y Portugal.

El récord llegó a su fin cuando De Ketelaere encontró el espacio para batir a Unai Simón por primera vez en una Copa del Mundo desde 2022.

Antes de establecer la nueva marca mundialista, el portero del Athletic Club también había superado el récord español de Iker Casillas, quien acumuló 476 minutos sin recibir gol entre los Mundiales de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

El invicto terminó, pero el récord permanecerá en los libros de la Copa del Mundo. Unai Simón dejó atrás los 517 minutos del italiano Walter Zenga y los 476 de Iker Casillas para convertirse en el portero con la mayor racha de imbatibilidad en la historia de los Mundiales.

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