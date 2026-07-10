Mundial 2026: Charles De Ketelaere acaba con el récord histórico de imbatibilidad de Unai Simón

La histórica resistencia defensiva de España llegó a su fin en los cuartos de final del Mundial 2026.

Charles De Ketelaere marcó para Bélgica y puso fin a una racha de 649 minutos sin recibir gol de Unai Simón, la más larga registrada por un guardameta en la historia de las Copas del Mundo.

El portero español ya había superado durante este torneo los 517 minutos que el italiano Walter Zenga mantuvo invicta la portería de Italia en el Mundial de 1990, un récord que permaneció intacto durante más de tres décadas.

La secuencia comenzó en el Mundial de Catar 2022. El último futbolista que había conseguido vencer a Unai Simón fue el japonés Ao Tanaka, autor del definitivo 2-1 en el partido de la fase de grupos disputado el 1 de diciembre de 2022.

Desde entonces, el guardameta español mantuvo su portería a cero durante los últimos 39 minutos de aquel encuentro y en los 120 minutos del duelo de octavos de final contra Marruecos, resuelto posteriormente en la tanda de penaltis.

A esa racha se sumaron los tres partidos de la fase de grupos del Mundial 2026 frente a Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay, además de los encuentros de eliminación directa contra Austria y Portugal.

⚽🔥 ¡GOL DE BÉLGICA!



Charles De Ketelaere pone el empate 1-1 en el marcador. Lo empatan a pocos minutos del descanso 🇧🇪👊#Tigo26 pic.twitter.com/lsQO8GsA4o — Tigo Sports GT (@TigoSportsGt) July 10, 2026

El récord llegó a su fin cuando De Ketelaere encontró el espacio para batir a Unai Simón por primera vez en una Copa del Mundo desde 2022.

Antes de establecer la nueva marca mundialista, el portero del Athletic Club también había superado el récord español de Iker Casillas, quien acumuló 476 minutos sin recibir gol entre los Mundiales de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

El invicto terminó, pero el récord permanecerá en los libros de la Copa del Mundo. Unai Simón dejó atrás los 517 minutos del italiano Walter Zenga y los 476 de Iker Casillas para convertirse en el portero con la mayor racha de imbatibilidad en la historia de los Mundiales.