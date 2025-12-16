Barcelona busca avanzar en la Copa del Rey ante CD Guadalajara: día y hora del encuentro

El FC Barcelona debuta en la Copa del Rey enfrentando al CD Guadalajara este martes 16 de diciembre, en los dieciseisavos de final del certamen.

El conjunto alcarreño, que milita en la Primera Federación —la tercera categoría del futbol español—, afrontará el reto más importante de su historia al medirse ante el máximo ganador de esta competición.

El Barcelona, dirigido por Hansi Flick, llega en un gran momento de forma, como líder sólido de LaLiga y con una racha positiva de victorias que refuerza su condición de favorito.

El partido se disputará en el estadio Pedro Escartín, un recinto con capacidad para aproximadamente 6,500 espectadores, que hoy se vestirá de gala para recibir a uno de los gigantes del futbol mundial. La expectación es máxima en Guadalajara, donde sueñan con dar la sorpresa y eliminar a los azulgranas en una noche histórica.

Por su parte, el Barça afronta este compromiso con la intención de iniciar el torneo con el pie derecho. Aunque parte como amplio favorito, Flick podría optar por un once inicial con varios jugadores menos habituales, dando descanso a sus figuras y ofreciendo minutos a jóvenes y futbolistas que buscan consolidarse en la plantilla.

El encuentro está programado para las 14.00 horas, tiempo de Guatemala, y promete emociones, ya que el equipo local buscará aprovechar la motivación y el apoyo de su afición para intentar la hazaña frente a uno de los clubes más laureados del planeta.