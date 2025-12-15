Florentino Pérez critica el arbitraje y el “caso Negreira” durante la comida navideña del Real Madrid con la prensa

Este lunes 15 de diciembre, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, participó en la tradicional comida de Navidad con la prensa, un encuentro habitual en el que la directiva del club blanco comparte reflexiones con los medios al cierre del año.

En esta ocasión, Pérez aprovechó la oportunidad para expresar su profunda preocupación por la situación del arbitraje en España, con especial énfasis en el denominado caso Negreira, que sigue generando polémica en el futbol nacional e internacional.

El dirigente madridista comenzó señalando que la Navidad es también un momento para reflexionar sobre los problemas que afectan al deporte: "La mayor preocupación del Real Madrid es la situación del arbitraje en España. Un problema que ha traspasado nuestras fronteras y daña la credibilidad y la reputación de nuestra competición".

Pérez criticó la falta de apoyo institucional en esta lucha: "Es del todo incomprensible que las instituciones del futbol hayan dejado solo al Real Madrid. ¿Cómo es posible que en el caso penal seamos los únicos que luchamos para que se haga justicia? ¿Cómo es posible que el presidente de los árbitros nos pida que lo olvidemos y pasemos página? ¿Pero cómo vamos a olvidar el mayor escándalo de la historia del futbol en el mundo? No lo haremos nunca".

El presidente blanco también cuestionó la actitud de la Federación y LaLiga: "¿Cómo es posible que la Federación y LaLiga, que deben velar por la integridad de la competición y perseguir que se haga justicia, se comporten de esta manera? ¿A qué se debe su pasividad? Confío en que algún día también lo sabremos".

Sobre la magnitud del escándalo, Pérez fue contundente: "Sin duda, el caso Negreira es el problema más grave que tiene el futbol a día de hoy, incluso a nivel internacional. Hoy sabemos que se han pagado más de 8 millones de euros por informes técnicos sobre árbitros, los informes más caros del mundo, y que encima nunca fueron conocidos por los propios entrenadores".

Cuestionó la lógica detrás de estos pagos: "¿Quién puede creer que se hayan pagado millones de euros por informes técnicos que, al parecer, debían ser inútiles, porque ni siquiera se facilitaron a los entrenadores?".

El presidente también se refirió a decisiones arbitrales recientes, como en la victoria 2-1 ante el Alavés: "Sin ir más lejos, ayer fuimos arbitrados en el VAR por un árbitro que nos amenazó con tomar medidas contra nuestro club el día previo a toda una final de Copa. ¿Se imaginan esta situación en cualquier otro país? Y como vieron ayer, o en nuestro anterior partido en Girona, parece ser que las zancadillas sufridas por Vinicius o Rodrygo en nuestras últimas dos salidas no son penalti. Es la novedad arbitral de esta temporada".

Finalmente, Pérez advirtió sobre el alcance del caso: "Estamos seguros de que no somos el único club perjudicado por este caso. Es más, es posible que algún club haya incluso descendido, víctima del caso Negreira".

Y concluyó con un mensaje de firmeza: "El Real Madrid seguirá insistiendo en ello por lo que representa nuestra institución en el mundo del futbol y del deporte. Y vosotros, desde los medios de comunicación, jugáis un papel fundamental para que 2026 pueda ser el año en el que, por fin, se haga justicia y comience la verdadera regeneración del futbol español".