Real Madrid gana 2-1 al Alavés con gol agónico de Rodrygo y alivia la presión sobre Xabi Alonso

El Real Madrid venció 2-1 al Deportivo Alavés en el Estadio Mendizorroza con un gol de Rodrygo en los últimos minutos del partido, rescatando tres puntos vitales que dan oxígeno a Xabi Alonso, quien estaba en la cuerda floja tras la derrota ante el Celta de Vigo.

Los blancos tuvieron que lidiar con múltiples inconvenientes durante el partido. Xabi Alonso mandó una defensa inédita con el debut del canterano Valdepeñas como lateral izquierdo por la gran cantidad de bajas. Valverde jugó en el otro costado, con Rüdiger y Asencio como centrales. Además, la lluvia cayó sobre Mendizorroza buena parte del encuentro y complicó las acciones.

El triunfo acerca al Real Madrid al liderato de LaLiga y aleja momentáneamente las críticas sobre el técnico italiano, cuyo banquillo estaba siendo cuestionado tras los malos resultados recientes.

Mbappé abrió con un golazo

Kylian Mbappé abrió el marcador con un gol espectacular al minuto 24 en una jugada que comenzó desde su propia área. En dos pases el balón llegó al francés, quien corrió a toda velocidad y disparó al ángulo superior. Un gol de clase del delantero galo.

El Alavés generó poco peligro en el primer tiempo, pero estuvo cerca del empate cuando un remate de Ibáñez pegó en el rostro de Courtois en la última jugada antes del descanso. El portero belga salvó a los merengues de irse al vestuario con el marcador empatado.

El Alavés empató y complicó al Madrid

Al minuto 68, el Alavés logró el empate. La defensa del Madrid quedó mal parada y Carlos Vicente entró solo al área para vencer al portero belga, poniendo el 1-1 en el marcador. En ese momento, toda la presión cayó sobre el Real Madrid y Xabi Alonso.

Rodrygo salvó al Madrid

Cuando el empate parecía ser el resultado final, apareció Rodrygo al minuto 76 para marcar el gol que le dio la victoria al Real Madrid. El brasileño rompió el empate y consiguió tres puntos fundamentales en un momento difícil.

El gol de Rodrygo fue un alivio para Xabi Alonso y los merengues, que suman tres puntos importantes para acercarse al Barcelona y recuperar la confianza perdida tras la derrota ante el Celta.