EN VIVO: El Real Madrid visita al Alavés en la jornada 17 de LaLiga y tratará de evitar su tercera derrota consecutiva

Los merengues visitan al conjunto albiazul  en el estadio Mendizorroza este domingo 14 de diciembre en busca de 3 puntos que lo acerquen a la lucha por el liderato.

Mbappé regresa a la titularidad de los blancos ante el Alavés en la jornada 17 de LaLiga. (Foto Prensa Libre: Real Madrid).

El Real Madrid visita al Deportivo Alavés en la jornada 17 de LaLiga EA con la urgencia de sumar de a tres tras la dolorosa derrota 0-2 ante el Celta de Vigo en el Santiago Bernabéu. Los blancos rompieron una racha de ocho partidos invictos y ahora se encuentran a siete puntos del líder Barcelona.

Los merengues dirigidos por Xabi Alonso necesitan recuperar la confianza y acortar distancias en la tabla de posiciones. Kylian Mbappé regresa al once titular tras descansar en el último partido, siendo la principal arma ofensiva blanca para buscar la victoria en Mendizorroza.

El Alavés suma 18 puntos en 15 partidos y viene de vencer 1-0 a la Real Sociedad, poniendo fin a una racha de tres derrotas consecutivas. Los albiazules intentarán aprovechar el mal momento del Madrid para dar la sorpresa en casa.

Sigue el minuto a minuto del Deportivo Alavés vs Real Madrid por la jornada 17 de LaLiga. Todas las jugadas, goles y momentos clave del encuentro en vivo desde el Estadio Mendizorroza:

