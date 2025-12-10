¿Sigue Xabi Alonso al frente del Real Madrid? Los números del técnico español que tiene al club en crisis

El Real Madrid sumó una nueva derrota en la temporada y la segunda de manera consecutiva, tras perder 2-1 ante el Manchester City en el estadio Santiago Bernabéu, por la sexta jornada de la Champions League.

El cuadro merengue, que había iniciado la temporada con paso arrollador tanto en la Liga española como en la Champions, ahora atraviesa una mala racha y un momento complicado. Para el quince veces campeón de Europa y máximo ganador del torneo local, la situación es crítica. Luego de vencer en el clásico al Barcelona (2-1) y golear al Valencia (4-0), el equipo entró en crisis de resultados y de juego.

En la cuarta jornada de la Champions cayó 1-0 frente al Liverpool en Anfield, en un partido en el que sufrió bastante y donde Courtois evitó una goleada. Ahí comenzó el bajón del equipo dirigido por Xabi Alonso. Después, empató 0-0 ante el Rayo Vallecano, 2-2 frente al Elche y 1-1 ante el Girona, acumulando tres empates consecutivos en Liga y perdiendo el liderato. Tras el clásico, el conjunto blanco tenía una ventaja de cinco puntos, ahora se ubica a cuatro del líder.

Posteriormente venció 0-3 al Athletic Club en San Mamés, lo que parecía el inicio de la recuperación. Sin embargo, el último fin de semana cayó 0-2 en casa ante el Celta de Vigo y este miércoles volvió a perder contra el Manchester City. Aunque no hizo un mal partido, quedó otra vez por debajo en el marcador.

Entre esos empates en la Liga, el Madrid logró una ajustada victoria en Champions ante el Olympiacos de Grecia (4-3), gracias a los cuatro goles de Mbappé, en un duelo en el que colectivamente no mostró solidez.

En total, de sus últimos ocho partidos —cinco de Liga y tres de Champions—, el Real Madrid ha perdido dos en la Liga de Campeones. En la Liga suma una victoria, tres empates y una derrota en sus últimos cinco juegos. Actualmente, el equipo se ubica en la séptima posición de la Champions con 12 puntos tras seis fechas, mientras que en la Liga es segundo con 36 unidades, a cuatro del líder, Barcelona.

El momento que atraviesan Xabi Alonso y sus dirigidos es complicado. En los últimos ocho partidos en todas las competiciones, solo han logrado dos victorias. Más allá de los resultados, el funcionamiento colectivo no mejora. Las lesiones, especialmente en defensa, han agravado la situación.

Jugadores como Mastantuono, quien inició con buen nivel, han desaparecido del once titular y de los suplentes tras lesionarse. En los últimos cuatro encuentros ha estado en el banquillo sin sumar minutos. Endrick ha jugado apenas en dos partidos esta temporada, con menos de 30 minutos en total. Un poco más de participación ha tenido el delantero Gonzalo, goleador en el pasado Mundial de Clubes, aunque tampoco ha contado con la plena confianza del técnico tolosarra.

Xabi no ha logrado consolidar una alineación titular, y en los últimos diez encuentros no ha repetido formación. En ataque, el peso del gol recae exclusivamente en Mbappé, quien lidera la tabla de anotadores tanto en Liga como en Champions. En el torneo local ha marcado 16 de los 32 goles del equipo (el 50%), y en Champions ha sido protagonista en más de la mitad de las anotaciones 9 goles de los 13 que lleva anotados los merengues.

La dependencia del delantero francés es evidente, que junto con Courtois son los únicos inamovibles cuando están disponibles. En contraste, Vinicius Jr acumula nueve partidos sin anotar, mientras que Rodrygo, que llevaba más de 30 juegos sin marcar, lo hizo frente al City.

El mal momento del Real Madrid abre la posibilidad de un cambio en el banquillo si los resultados no mejoran. A un mes de disputar la Supercopa de España, su primer título en juego de la temporada el panorama no es el más alentador, dónde el equipo deberá reaccionar. Antes de la Supercopa, el cuadro de Chamartín enfrentará en Liga al Alavés, Sevilla y Real Betis. Xabi podría jugarse su continuidad en el próximo mes, donde el margen de error es mínimo tanto en Liga como en la Supercopa.