Barcelona firma una remontada agónica ante el Levante y sigue invicto en LaLiga

El Barcelona logró una remontada épica en el estadio Ciudad de Valencia tras derrotar 3-2 al Levante en un partido cargado de emociones y que parecía inclinarse para el conjunto local. Los dirigidos por Hansi Flick mantienen así su invicto en LaLiga, sumando una victoria que tuvo tintes dramáticos en los minutos finales.

El Levante sorprendió desde el inicio con un planteamiento agresivo y efectivo. Apenas al minuto 15, Iván Romero abrió el marcador con un remate certero que encendió la ilusión de la afición granota. La presión continuó y, antes de finalizar la primera mitad, José Luis Morales amplió la ventaja desde el punto penal, llevando al descanso un inesperado 2-0 a favor de los locales.

El equipo culé salió con una actitud distinta en el segundo tiempo y no tardó en cambiar el rumbo del encuentro. Al minuto 49, Pedri descontó tras una asistencia precisa de Lamine Yamal. Apenas tres minutos después, Ferrán Torres aprovechó un descuido defensivo para empatar el partido, dejando claro que el Barcelona no estaba dispuesto a irse con las manos vacías.

El doble golpe en pocos minutos descolocó al Levante, que pasó de la euforia a la incertidumbre. A partir de ahí, el Barcelona tomó el control absoluto de la posesión y empezó a generar ocasiones claras, con un Lamine Yamal inspirado en la creación y un Ferrán Torres que se mostró insistente en el área rival.

El Levante intentó resistir con orden defensivo, pero el dominio azulgrana fue cada vez más intenso. Los locales apostaron al contragolpe, aunque sin la misma efectividad mostrada en la primera parte. Cada aproximación del Barcelona llevaba peligro, mientras el tiempo corría en contra de ambos equipos.

Cuando todo apuntaba a un empate, el desenlace llegó en el tiempo añadido. Al minuto 90+1, un centro de Lamine Yamal terminó en tragedia para el Levante, ya que el defensor Unai Elgezabal cabeceó de manera desafortunada hacia su propia portería, decretando el 3-2 definitivo en favor del Barcelona.

El autogol desató la euforia en los jugadores culés, que celebraron con intensidad la remontada. Para el Levante fue un golpe duro, pues habían hecho un partido sólido y habían estado a punto de sumar un resultado histórico ante uno de los gigantes de la competición.

Con esta victoria, el Barcelona se mantiene invicto en la temporada y reafirma su condición de candidato al título. Hansi Flick sigue encontrando respuestas en un equipo que, más allá de sus altibajos, ha demostrado carácter para revertir situaciones adversas en LaLiga.