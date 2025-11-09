Barcelona gana 4-2 en Balaídos y acorta distancias en la pelea por LaLiga

El FC Barcelona consiguió una importante victoria en condición de visita tras imponerse 4-2 ante el Celta de Vigo en el estadio de Balaídos, en un duelo vibrante correspondiente a la jornada 12 de LaLiga. Los dirigidos por Hansi Flick mostraron carácter y contundencia para sumar tres puntos clave que los mantienen en la lucha por el liderato.

El encuentro comenzó con ritmo alto desde los primeros minutos. El polaco Robert Lewandowski abrió el marcador al minuto 10 con una definición precisa tras una gran jugada colectiva del conjunto azulgrana. Sin embargo, la respuesta del Celta fue inmediata: Sergio Carreira aprovechó una desatención defensiva y empató el duelo apenas un minuto después.

Lejos de desordenarse, el Barcelona volvió a tomar el control del partido. Al minuto 37, nuevamente Lewandowski apareció dentro del área para marcar su segundo gol de la tarde y devolver la ventaja a los visitantes. Pero cuando parecía que el primer tiempo se cerraba tranquilo para los culés, Borja Iglesias igualó al 43 con un potente remate que dejó sin opción a Ter Stegen.

El cierre del primer tiempo fue de locura. En el último suspiro, Lamine Yamal, desequilibró por la banda derecha y definió con categoría al minuto 45+5, devolviendo la ventaja al Barcelona antes del descanso y dejando un marcador parcial de 3-2.

En la segunda parte, el encuentro se mantuvo intenso, con un Celta que no bajó los brazos y presionó alto buscando el empate. Sin embargo, el Barcelona supo manejar los tiempos y liquidó el compromiso al minuto 90+5 con una gran acción colectiva que terminó en los pies de Frenkie de Jong, quien sentenció el 4-2 definitivo.

Con esta victoria, el Barcelona llega a 28 puntos y acorta distancias con el líder Real Madrid, que más temprano había empatado sin goles ante el Rayo Vallecano. Los azulgranas se consolidan en la segunda posición y mantienen viva la pelea por el título.

El Barcelona volvió a mostrar su jerarquía y su poder de reacción, factores que lo mantienen como uno de los principales candidatos a conquistar LaLiga esta temporada.