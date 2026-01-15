Barcelona logra una sufrida victoria ante el Racing y avanza a los cuartos de final de la Copa del Rey

El FC Barcelona se impuso 0-2 al Real Racing Club con goles de Ferrán Torres y Lamine Yamal, en un encuentro en el que Hansi Flick tuvo que recurrir a toda su artillería para asegurar el triunfo.

El partido comenzó con un pasillo de honor del Racing al Barcelona por su reciente título en la Supercopa de España. En los primeros minutos, el conjunto local generó peligro con un triple tiro de esquina, pero la zaga blaugrana logró despejar en el tercer intento sin mayores complicaciones.

La primera llegada del equipo dirigido por Flick fue al minuto 10, tras una buena jugada colectiva por la banda izquierda. Marcus Rashford sirvió un balón peligroso al área, pero Dani Olmo no logró conectar de forma efectiva, y el balón pasó cerca del poste izquierdo de Jokin Ezkieta.

A partir de ese momento, el Barça tomó el control del encuentro con largas posesiones, aunque sin generar demasiado peligro en la portería rival. El Racing, bien posicionado en defensa, intentaba crear ocasiones mediante transiciones rápidas.

El primer disparo a puerta del Barcelona llegó al minuto 43, tras una jugada coral que concluyó con un remate de Rashford desde el área. Ezkieta, con la ayuda de Javi Castro, logró contener el balón. Poco más ocurrió antes del descanso.

En el arranque del segundo tiempo, al minuto 48, Rashford tuvo otra clara oportunidad tras un error defensivo del Racing. Se plantó mano a mano frente al portero navarro, quien respondió bien y desvió al tiro de esquina.

El Barcelona tardó en abrir el marcador, pero al minuto 65 aprovechó una transición rápida iniciada tras un remate previo del racinguista Suleiman. Fermín filtró un pase al espacio para Ferrán Torres, quien definió con frialdad tras eludir a Ezkieta para el 0-1.

Tras el tanto, el conjunto local se creció y logró mayor presencia ofensiva. Aun así, el Barcelona se mostró cómodo saliendo al contragolpe. Al minuto 78, una gran jugada de Lamine Yamal dejó a Fermín y luego a Lewandowski con posibilidades de sentenciar, pero ambas ocasiones fueron detenidas por Ezkieta.

VICTORIA EN EL SARDINERO ✅ pic.twitter.com/ekPeFL9jO4 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 15, 2026

El Racing logró anotar en dos oportunidades, ambas por conducto de Manex Lozano, pero los goles fueron invalidados por posición adelantada, primero del propio Lozano y luego de Íñigo Vicente.

En el tiempo añadido, el equipo de José Alberto tuvo una ocasión clara con un dos contra uno entre Manex Lozano y Andrés Martín frente a Joan García. No obstante, Lozano decidió finalizar la jugada por su cuenta y falló el remate.

En la siguiente acción, Lamine Yamal sentenció el partido al minuto 90+4 tras un pase de Raphinha, estableciendo el 0-2 definitivo que aseguró la clasificación del Barcelona a los cuartos de final.