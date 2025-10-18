Barcelona se impone con gol en el último minuto de Ronald Araujo y sube al liderato de LaLiga

El Barcelona logró una victoria de último minuto y se llevó los tres puntos frente al Girona en la jornada 9 de la Liga Española. El tanto decisivo llegó al minuto 90+3 por medio de Ronald Araujo, asegurando un triunfo que coloca a los catalanes en la cima de la tabla.

El partido fue muy parejo desde el inicio, con el Barcelona controlando la posesión y Girona defendiendo con orden. Los locales generaron varias ocasiones, pero no lograron concretarlas hasta los minutos finales.

El gol de Araujo fue el resultado de una jugada por la banda derecha, el uruguayo conectó un disparo potente que venció al portero visitante y desató la celebración en el estadio Olímpic Lluís Companys.

Con esta victoria, el Barcelona rompe la racha de partidos sin ganar que arrastraba tras la fecha FIFA y se coloca como líder de la Liga Española, sumando 22 puntos, superando al Real Madrid por un punto.

Girona, a pesar de la derrota, mostró carácter y peligro en varias ocasiones, complicando al equipo local y demostrando que será un rival difícil de superar durante la temporada.

El triunfo permite a Hansi Flick y su plantilla recuperar confianza y afianzar su posición como principales candidatos al título, especialmente de cara a la fase decisiva de la temporada.

🚨🇪🇸 ARAUJO WINS IT IN THE 93RD MINUTE FOR BARCELONA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



Barcelona 2-1 Girona.pic.twitter.com/ZMccGW9Q5W — Tekkers Foot (@tekkersfoot) October 18, 2025

El Barcelona ahora tendrá que mantener el ritmo en sus próximos partidos, ya que equipos como Real Madrid y Atlético de Madrid están al acecho, listos para aprovechar cualquier tropiezo.

El tanto de Araujo no solo significó los tres puntos, sino también un impulso anímico importante para los azulgranas, quienes regresan al liderato con la moral elevada y preparados para afrontar los retos que vienen tras el parón internacional.