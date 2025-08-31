Barcelona tropieza en Vallecas con polémica incluida y empata 1-1 con el Rayo

El Barcelona dejó escapar sus primeros puntos en la Liga tras igualar 1-1 en su visita al Rayo Vallecano, en un partido marcado por la polémica arbitral y la ausencia del VAR, lo que condicionó varias decisiones durante los 90 minutos.

El encuentro comenzó con un contratiempo inusual: el sistema de videoarbitraje no pudo ponerse en marcha debido a problemas de conexión en el estadio de Vallecas. Los entrenadores de ambos equipos fueron notificados y aceptaron continuar bajo esas condiciones, un detalle que acabaría siendo determinante en el desarrollo del compromiso.

La primera gran polémica llegó en los 40 minutos de juego. Lamine Yamal cayó dentro del área tras un contacto que el árbitro central interpretó como falta y sancionó penalti. Sin VAR disponible, la acción no pudo revisarse y generó dudas entre jugadores y aficionados. Yamal ejecutó con autoridad para abrir el marcador y sumar otro tanto en su cuenta personal en la liga.

Con la ventaja, el Barcelona intentó controlar el partido, pero sufrió en defensa frente a un Rayo que nunca bajó los brazos. El portero culé, Joan García, fue clave en varias ocasiones al detener disparos de alto peligro que pudieron significar el empate antes del descanso.

Ya en la segunda parte, la insistencia del equipo local tuvo recompensa. Al minuto 67, Fran Pérez se inventó un golazo con un potente disparo que superó la estirada de García y puso justicia en el marcador, encendiendo la emoción en las gradas de Vallecas.

El empate obligó al Barcelona a buscar con mayor intensidad, pero el bloque defensivo del Rayo resistió con orden y eficacia. Los dirigidos por Hansi Flick carecieron de claridad en los últimos metros y no lograron romper nuevamente el cerrojo vallecano.

Gol de Lamine Yamal. Barcelona 1-0 Rayo Vallecano

Con el 1-1 final, el Barcelona se marcha con la sensación de haber perdido una oportunidad importante de sumar de a tres, además de quedar marcado por una decisión arbitral que no pudo ser revisada por la ausencia del VAR. Para el Rayo, el empate representa un valioso punto ante uno de los favoritos al título.

El tropiezo deja al conjunto culé con sus primeros puntos perdidos en la temporada, mientras que el Rayo Vallecano refuerza su imagen de rival incómodo en casa. La polémica, sin embargo, seguirá siendo tema de conversación, pues la falta de tecnología condicionó un duelo que pudo tener un desenlace distinto.