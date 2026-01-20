Barcelona visita al Slavia obligado a ganar pese a las bajas sensibles en la plantilla blaugrana

El FC Barcelona visita este miércoles al Slavia Praga por la jornada siete de la Fase de Liga de la Uefa Champions League, con la obligación de sumar una victoria que le permita mantener vivas sus aspiraciones de clasificar de forma directa a los octavos de final del torneo.

El partido se disputará a las en el Eden Arena, bajo condiciones climáticas adversas, con temperaturas que rondarán los -4 °C. El equipo de Hansi Flick, que suma 10 puntos en seis partidos, se ubica en la posición 15 de la tabla general.

Para meterse entre los ocho mejores —únicos clasificados directos— necesita ganar sus últimos dos partidos y esperar otros resultados. Además, una diferencia favorable de goles podría ser decisiva en caso de empate en puntos. Actualmente, el Barça cuenta con +3.

Bajas sensibles en el plantel azulgrana, el conjunto catalán afronta este compromiso con varias ausencias importantes: el portero Marc-André ter Stegen, el lateral Joao Cancelo, el extremo Lamine Yamal y el delantero Ferran Torres. Ter Stegen se quedó en Barcelona resolviendo su cesión al Girona; Cancelo aún no ha sido inscrito en Champions, Yamal está sancionado y Ferran está lesionado.

En contraste, la principal novedad es el regreso de Raphinha, recuperado de un golpe en el muslo. El brasileño apunta al once titular junto a Robert Lewandowski, mientras que Marcus Rashford y Roony Bardghji también podrían tener minutos.

A pesar de las bajas, el Barça parte como favorito frente a un rival que no gana en Champions desde septiembre de 2007.

Un rival con una larga sequía

El Slavia de Praga es líder invicto de la liga checa, pero su rendimiento en Europa ha sido pobre. No ha logrado ninguna victoria en las seis jornadas anteriores, acumulando tres empates y tres derrotas, con solo dos goles a favor —ambos anotados por el defensor Youssouoja Mbodji—. Actualmente se ubica en la posición 33 de la tabla general de la Champions League.

Además, arrastra una racha de 17 partidos sin ganar en la máxima competición europea y 13 en total contando torneos Uefa. El equipo no compite oficialmente desde el 13 de diciembre y solo ha disputado tres amistosos en el parón invernal.

Su técnico, Jindrich Trpisovsky, espera poder contar con Thomas Holes y David Doudera, dos jugadores clave por la banda derecha.

Presencia blaugrana en las gradas

Un total de 869 aficionados azulgranas acompañarán al equipo en el Eden Arena, confiando en una victoria que mantenga al Barcelona en la pelea por avanzar directamente a los octavos de final.