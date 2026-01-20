¿Cuándo vuelve a jugar el Barcelona? Detalles del duelo de los azulgranas en la Champions League

Este martes regresa la Uefa Champions League, el torneo de clubes más importante del mundo. Esta semana se disputará la jornada siete de la Fase de Liga, etapa decisiva en la que comenzarán a definirse los equipos que avanzarán de forma directa a los octavos de final.

Solo los primeros ocho clasificados obtendrán su boleto directo a la siguiente ronda. De momento, únicamente el Arsenal ha asegurado su pase, por lo que aún quedan siete cupos por definirse en las dos fechas restantes. Los equipos que finalicen entre las posiciones nueve y veinticuatro deberán disputar una serie de repechaje, a partidos de ida y vuelta.

Barcelona, sin margen de error, uno de los clubes más seguidos del certamen es el club azulgrana, que se medirá al Slavia Praga este miércoles 21 de enero, en condición de visitante. El partido está programado para las 14:00 horas de Guatemala y será transmitido por ESPN y Disney Plus.

El conjunto azulgrana llega a este compromiso tras haber perdido su primer partido del año frente a la Real Sociedad (2-1) por la jornada 20 de La Liga.

Para el técnico Hansi Flick y su equipo, el duelo en territorio checo es determinante: actualmente ocupan la posición 15 con 10 puntos, aunque se encuentran a solo dos puntos de los puestos que otorgan clasificación directa a octavos de final, por lo que una victoria es cruciail para seguir en la pelea por el objetivo.

Slavia, a la espera del milagro

El Slavia Praga, por su parte, se ubica en la posición 33 de la tabla general. El equipo checo aún no ha ganado en esta edición del torneo: suma tres empates y tres derrotas.

Esta representa su última oportunidad para aspirar, al menos, a quedar entre los primeros 24 y así poder jugar la fase de playoffs.No obstante, el reto es mayúsculo: deberán vencer al Barcelona, un resultado que sería histórico para el club local.