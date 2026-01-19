Real Madrid vs. Mónaco: Día, hora y dónde ver el encuentro de los blancos en la Champions League

Los merengues reciben al Mónaco en el Estadio Santiago Bernabéu por la séptima jornada de la Liga de Campeones, donde los blancos buscarán su quinta victoria del certamen.

Herberth Marroquín

TOPSHOT - Real Madrid's French forward #10 Kylian Mbappe celebrates scoring his team's second goal from the penalty spot during the UEFA Champions League first round day 1 football match between Real Madrid CF and Olympique de Marseille at the Santiago Bernabeu stadium in Madrid on September 16, 2025. (Photo by Pierre-Philippe MARCOU / AFP)

 Mbappé es de momento el máximo goleador de la Champions League con nueve goles (Foto Prensa Libre: AFP).

El Real Madrid se medirá este martes 20 de marzo al Mónaco, en el marco de la séptima jornada de la fase de grupos de la Uefa Champions League, el torneo más prestigioso del fútbol europeo.

El partido marcará el debut continental de Álvaro Arbeloa como director técnico del conjunto merengue, luego de sustituir a Xabi Alonso al frente del equipo. El encuentro se disputará en la capital española y será clave para las aspiraciones del club blanco en esta fase del certamen, si quiere entrar entre los primeros ocho que avanzan directo a la siguiente fase.

Los madridistas buscarán reencontrarse con la victoria en la Liga de Campeones, tras caer en la sexta fecha frente al Manchester City, un resultado que los hizo descender en la clasificación. Actualmente, el Real Madrid se ubica en la octava posición, la última que otorga clasificación directa a los octavos de final.

Cabe recordar que, en este nuevo formato, los ocho primeros avanzan directamente a la siguiente ronda, mientras que del noveno al vigesimocuarto lugar deberán disputar una fase de repechaje.

El Mónaco, por su parte, llega al compromiso en la decimonovena posición con nueve puntos, mientras que los merengues suman doce. El duelo promete intensidad y emociones, con ambos equipos urgidos de un resultado favorable.

¿Cuándo, a qué hora y dónde ver el partido Real Madrid y Mónaco?

  • Fecha: Martes 20 de febrero
  • Hora: 14:00 horas de Guatemala
  • Estadio: Santiago Bernabéu
  • Transmisión: ESPN y Disney Plus

