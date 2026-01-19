“No es culpa de Vinícius, es culpa de toda la plantilla”, afirmó Mbappé antes del partido de Champions entre el Real Madrid y el Mónaco

Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, salió en defensa de su compañero Vinícius Jr., luego de que el brasileño fuera abucheado por la afición merengue durante el partido ante el Levante, disputado el sábado en el estadio Santiago Bernabéu. El atacante francés afirmó que las críticas deben dirigirse a todo el equipo y no a jugadores individuales.

“No es culpa de Vinícius. Es culpa de toda la plantilla”, declaró Mbappé en conferencia de prensa previa al duelo de Champions League frente al Mónaco, su exequipo. “El madridismo no tiene que señalar a un jugador. Si se pita, debe ser a toda la plantilla. Lo hacemos mal como equipo y tenemos la personalidad para cambiarlo”, añadió.

Mbappé también dijo comprender el malestar del público: “Antes de ser futbolista era un joven que veía los partidos; si no estaba contento, pitaba. Lo entiendo, porque no estamos haciendo las cosas bien”.

El delantero francés elogió a Vinícius y pidió más respaldo hacia él. “Es un grandísimo jugador, un tipo increíble. Le tengo mucho cariño y debemos protegerlo más. No está solo en el Madrid, todos estamos con él. Si está en su mejor nivel, es uno de los mejores del mundo”, afirmó.

Respeto a Xabi Alonso y respaldo a Bellingham

Mbappé también defendió a Jude Bellingham, otro de los jugadores silbados por el Bernabéu: “Nadie duda de la calidad de Jude. Cuando está en forma, es de los mejores del mundo. Podemos aceptar que el público no esté contento, pero deben pitar a todos, no a uno en particular”, reiteró.

El internacional francés se refirió, además, al cese de Xabi Alonso como técnico del Real Madrid, tras las derrotas en la Supercopa de España frente al FC Barcelona (3-2) y en la Copa del Rey ante el Albacete (3-2).

“Decir que Xabi no triunfó no es cierto. Se fue antes de que terminaran los títulos. Para mí será un grandísimo entrenador. Tiene una obsesión por los detalles y por el juego. Fue una decisión del club y hay que respetarla”, expresó Mbappé, quien reconoció que habló con Alonso tras su salida.

Respecto a versiones surgidas en Francia sobre un supuesto intento de su parte para evitar la destitución del técnico, Mbappé aclaró: “¿Tengo que comentar todo lo que dicen los periodistas franceses? Viajo porque quiero jugar todos los partidos. Hicimos un plan para volver en la Supercopa. No pude estar contra el Atleti, pero estuve para apoyar en la final”.

El Mónaco, sus inicios y agradecimiento: Finalmente, Mbappé tuvo palabras para el AS Mónaco, club en el que se formó: “Fue una suerte para mí. Pude cumplir muchos sueños, y aunque me quedan más por cumplir, no estaría aquí sin el Mónaco. Aprendí mucho y me formé ahí. Mi trayectoria habría sido distinta sin ese club”.