Barcelona vs. Como 1907 por el Trofeo Joan Gamper 2025: hora y por dónde ver el partido

El FC Barcelona afronta este domingo 10 de agosto su tradicional Trofeo Joan Gamper, donde medirá fuerzas ante el Como 1907 de Italia. El encuentro, que se disputará a partir de las 13:00 horas en el Estadio Johan Cruyff, será la última gran prueba para el conjunto dirigido por Hansi Flick y se podrá ver en BarcaOneTv, antes del inicio oficial de LaLiga, previsto para el próximo 16 de agosto contra el Mallorca.

En esta edición del Gamper, el conjunto azulgrana tendrá enfrente a un rival especial, ya que el Como 1907 es dirigido por un viejo conocido de la afición culé: Cesc Fábregas. El exmediocampista del Barcelona vuelve al césped catalán, esta vez como entrenador, con la misión de guiar a su equipo hacia una temporada en la que aspiran a pelear por los puestos europeos en la Serie A.

El escenario del duelo, el Estadio Johan Cruyff será nuevamente la sede para el partido, en el que no solo sirve para presentar a la plantilla, sino también para medir el estado de forma del equipo antes del inicio de la competencia oficial.

Hansi Flick afronta este compromiso con la baja confirmada de Robert Lewandowski, quien no estará disponible debido a un problema muscular detectado el pasado viernes. El técnico alemán aprovechará el encuentro para probar alternativas en ataque y seguir afinando detalles en su esquema táctico.

El Trofeo Joan Gamper, más allá de ser un amistoso, tiene un valor simbólico e histórico para el Barcelona, ya que es la cita en la que el club presenta a sus fichajes, rinde homenaje a su afición y rinde tributo al fundador de la entidad. Este año, la afición culé espera ver a las nuevas incorporaciones en acción y disfrutar de un espectáculo a la altura de la tradición.

El Como 1907, por su parte, llega motivado y con una plantilla competitiva que mezcla juventud y experiencia. Fábregas conoce bien el estilo de juego del Barcelona y buscará incomodar a los locales con un planteamiento táctico inteligente, sabiendo que un buen resultado en el Gamper puede ser un impulso anímico para su temporada.

El duelo también servirá para que Flick observe el rendimiento de sus futbolistas en un contexto de exigencia, especialmente en el apartado defensivo y en la generación de juego. Con LaLiga a la vuelta de la esquina, cada minuto en el campo será clave para ganarse un puesto en el once inicial.

Barcelona y Como se verán las caras en un partido que promete emociones y que servirá como prólogo de una campaña en la que el conjunto azulgrana buscará revalidar el título liguero y lograr tan anhelado título en la Champions League.