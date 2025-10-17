Barcelona vs. Girona y Getafe vs. Real Madrid: Día y hora de los partidos por la fecha nueve de La Liga

Este fin de semana regresa la Liga de España luego de la fecha FIFA del mes de octubre, donde tanto el Barcelona como el Real Madrid volverán a la acción en busca de seguir cosechando puntos para mantenerse en lo más alto de la tabla de posiciones de LaLiga.

El cuadro del Barcelona, dirigido por el técnico alemán Hansi Flick, recibe al Girona este sábado. El conjunto azulgrana buscará la victoria para no seguir peleando por el liderato con el Real Madrid.

Actualmente, los culés se ubican en la segunda posición con 19 unidades, producto de seis victorias, una derrota y un empate.

Para este encuentro, el Barcelona podría contar con su máxima figura, el joven español Lamine Yamal, y con Fermín López. Sin embargo, Robert Lewandowski y Dani Olmo no estarán disponibles, tampoco para el clásico de la próxima semana. Otros ausentes son el brasileño Raphinha, el portero Joan García y los ya conocidos casos de Ter Stegen y Gavi, quienes presentan lesiones de larga duración.

El encuentro entre Barcelona y Girona será este sábado 18 de octubre a las 08:15 horas de Guatemala.

Mañana no hay cole, pero Pedri da clase 👨‍🏫 pic.twitter.com/R58YGtko2l — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 17, 2025

Por su parte, el líder del campeonato, el Real Madrid, disputará su encuentro el domingo cuando visite al Getafe, donde los merengues buscarán concretar otra victoria y así seguir en la cima.

Actualmente, los blancos suman 21 puntos, producto de siete victorias y una derrota, y además cuentan con el goleador del certamen, Kylian Mbappé, quien ha conseguido anotar nueve goles hasta el momento.

El encuentro del Real Madrid será este domingo 19 de octubre a las 13:00 horas de Guatemala.

Ambos conjuntos buscarán ganar sus respectivos encuentros para llegar con mínima diferencia al clásico de la próxima semana, cuando el Real Madrid reciba al Barcelona en el Santiago Bernabéu por la décima jornada.