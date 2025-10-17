Barcelona vs. Girona y Getafe vs. Real Madrid: Día y hora de los partidos por la fecha nueve de La Liga

Fútbol Internacional

Barcelona vs. Girona y Getafe vs. Real Madrid: Día y hora de los partidos por la fecha nueve de La Liga

Barcelona y Real Madrid vuelven a la acción en LaLiga EA Sports este fin de semana tras el parón internacional.

Herberth Marroquín

|

time-clock

MADRID, 04/10/2025.- El delantero del Real Madrid Vinicius Jr celebra su gol contra el Villarreal, durante el partido de la jornada 8 de LaLiga EA Sports que Real Madrid y Villarreal disputan este sábado en el estadio Santiago Bernabéu.- EFE/ JJ Guillén

Barcelona y Real Madrid vuelven a la acción en LaLiga EA Sports.(Foto Prensa Libre: EFE).

Este fin de semana regresa la Liga de España luego de la fecha FIFA del mes de octubre, donde tanto el Barcelona como el Real Madrid volverán a la acción en busca de seguir cosechando puntos para mantenerse en lo más alto de la tabla de posiciones de LaLiga.

El cuadro del Barcelona, dirigido por el técnico alemán Hansi Flick, recibe al Girona este sábado. El conjunto azulgrana buscará la victoria para no seguir peleando por el liderato con el Real Madrid.

Actualmente, los culés se ubican en la segunda posición con 19 unidades, producto de seis victorias, una derrota y un empate.

Para este encuentro, el Barcelona podría contar con su máxima figura, el joven español Lamine Yamal, y con Fermín López. Sin embargo, Robert Lewandowski y Dani Olmo no estarán disponibles, tampoco para el clásico de la próxima semana. Otros ausentes son el brasileño Raphinha, el portero Joan García y los ya conocidos casos de Ter Stegen y Gavi, quienes presentan lesiones de larga duración.

LECTURAS RELACIONADAS

TOPSHOT - Real Madrid's French forward #10 Kylian Mbappe celebrates scoring his team's second goal from the penalty spot during the UEFA Champions League first round day 1 football match between Real Madrid CF and Olympique de Marseille at the Santiago Bernabeu stadium in Madrid on September 16, 2025. (Photo by Pierre-Philippe MARCOU / AFP)

¿Cuándo vuelve a jugar el Real Madrid en la Champions League?

chevron-right

Barcelona enfrenta a Girona para subirse a la cima

chevron-right

El encuentro entre Barcelona y Girona será este sábado 18 de octubre a las 08:15 horas de Guatemala.

Por su parte, el líder del campeonato, el Real Madrid, disputará su encuentro el domingo cuando visite al Getafe, donde los merengues buscarán concretar otra victoria y así seguir en la cima.

 Actualmente, los blancos suman 21 puntos, producto de siete victorias y una derrota, y además cuentan con el goleador del certamen, Kylian Mbappé, quien ha conseguido anotar nueve goles hasta el momento.

El encuentro del Real Madrid será este domingo 19 de octubre a las 13:00 horas de Guatemala.

Ambos conjuntos buscarán ganar sus respectivos encuentros para llegar con mínima diferencia al clásico de la próxima semana, cuando el Real Madrid reciba al Barcelona en el Santiago Bernabéu por la décima jornada.

ESCRITO POR:

Herberth Marroquín

Herberth Marroquín

Lee más artículos de Herberth Marroquín

ARCHIVADO EN:

Barcelona FC Futbol Internacional La Liga de España Real Madrid 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS