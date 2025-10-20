Barcelona vs. Olympiacos: Día, hora y dónde ver el encuentro por la tercera fecha de la Champions

El FC Barcelona regresa a la acción en la UEFA Champions League este martes, cuando reciba al Olympiacos de Grecia en el estadio Olímpico de Montjuïc, en el inicio de la jornada 3 de la fase de grupos de la temporada 2025-2026.

Los dirigidos por el alemán Hansi Flick llegan con la obligación de sumar tres puntos para mantenerse en la pelea por los primeros puestos de la clasificación.

El conjunto catalán debutó con una victoria 2-1 frente al Newcastle, en Inglaterra, pero cayó en su segundo compromiso como local ante el vigente campeón, el Paris Saint-Germain, que se impuso con un gol en los minutos finales. Con una victoria y una derrota, el Barça acumula tres puntos y buscará llegar con confianza al clásico frente al Real Madrid este domingo.

Por su parte, el Olympiacos atraviesa un inicio complicado: apenas suma un punto tras empatar en su debut frente al Pafos y perder en la segunda fecha ante el Arsenal. El cuadro griego intentará dar la sorpresa en Montjuïc, aunque el favoritismo recae en los locales, que necesitan la victoria para acomodarse en la tabla.

El duelo promete intensidad, con un cuadro catalán en busca de la portería rival desde los primeros minutos del juego, mientras que los visitantes intentarán salir al contragolpe y aprovechar las oportunidades que puedan generar durante los 90 minutos.

Hora y dónde del encuentro entre Barcelona y Olympiacos

El encuentro por la tercera jornada de la Champions League entre el Barcelona y Olympiacos será este martes 21 de octubre en el Estadio Olímpico Lluís Companys.

El partido entre azulgranas y griegos será a las 10:45 horas de Guatemala; se podrá ver por ESPN y Disney; además, se puede seguir en el directo de Prensa Libre por Datafactory.

Para este encuentro, los azulgranas no podrán contar con Raphinha, Dani Olmo, Joan García, Ferran Torres ni Robert Lewandowski; sin embargo, la gran figura del equipo, Lamine Yamal, sí estará disponible.

Todo está listo para un duelo en el que el Barcelona buscará imponer su estilo y recuperar sensaciones en Europa.